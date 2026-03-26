Původně v místě žádné zábradlí nebylo, objevilo se tam před pár dny až s dokončovanou rekonstrukcí Údolní ulice.
Expolitik Hollan kritizoval, že místo není nijak extrémně frekventované. „Toto zábradlí má smysl asi jako zábradlí uprostřed pole. S tímto přístupem můžeme dát zábradlí úplně všude, chodci jsou všichni nesvéprávní. Je to odporný,“ zlobil se v příspěvku na sociálních sítích.
Redakce iDNES.cz se proto ptala magistrátu, proč bylo nutné zábradlí zrovna na tomto rohu umístit. „Zábradlí zde přibylo z důvodu zajištění bezpečnosti, a to dle ust. § 54 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Bez tohoto opatření bychom neobdrželi souhlasná stanoviska dotčených orgánů v procesu přípravy projektové dokumentace,“ přišla po dvou dnech stručná odpověď od mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka.
V daném odstavci zmíněného zákona se ale o nutnosti zábradlí nic nepíše, jen obecně o povinnosti chodců přecházet po přechodu, pokud je blíže než 50 metrů.
Po dalších konkrétních dotazech, na základě jakých dat se došlo k tomu, že právě toto místo je nebezpečné a kdo požadoval instalaci zábradlí, přišla překvapivá odpověď.
„Nakonec kolegové z Odboru dopravy zjistili, že dané zábradlí nebylo umístěno v souladu s návrhem místní úpravy provozu. Do konce tohoto týdne tedy bude odstraněno. S tímto řešením souhlasí i Policie ČR, se kterou byla věc konzultována,“ sdělil Poňuchálek.
Jinými slovy magistrát nyní tvrdí, že pochybení je na straně stavební firmy, jež udělala práci, kterou neměla. Proto tak i ponese veškeré náklady s umístěním i odstraněním zábradlí.
Na jiném místě Údolní u křižovatky s již skutečně frekventovanou ulicí Úvoz zábradlí zůstane, tam ostatně bylo i v minulosti. Magistrát ponechá konstrukci také na nově vybudovaném tramvajovém ostrůvku na zastávce Údolní.