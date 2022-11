Mladí to umí. Obec s dvacátníky v čele si užívá vesnickou idylu

První písemná zmínka o obci se objevila před 767 lety. Bohatí pánové je v čase prodali za stovky zlatých uherských i několik set kop grošů. Nesly jméno České Křídlovičky, Křídlovičky i poněmčeně Klein Grillowitz a bývaly součástí městečka Hrádek i obce Valtrovice.

Nyní se vymykají tím, že jejich vedení připomíná s nadsázkou mateřskou školu. Průměrný věk zdejších zastupitelů činí 24,2 roku.

„Věkový průměr jsem si zjistil jednoduše po výsledku voleb a říkal jsem si, že jsme docela mladé zastupitelstvo. Ale určitě to nebyl záměr,“ hlásí starosta Zbyněk Sobotka (nez.), jenž obhájil svůj mandát. Dnes je mu 27 let a v minulém volebním období byl nejspíš i nejmladším starostou v kraji – známější „mladosta“ nedalekých Branišovic Marek Sovka je o rok starší.

Nízký věk svých kolegů a kamarádů z kandidátky Sobotka vítá, považuje je za aktivní tým, který má elán. Konkrétně jde o dva dělníky, třiadvacetiletého Zdeňka Karáska a dvacetiletého Tomáše Klusoně, a jednadvacetiletého údržbáře veřejného prostranství, kronikáře obce a zároveň starostova bratra Petra Sobotku.

Existenci obce zachránil vepřín

Pětičlenné zastupitelstvo doplňuje Jakub Pacík ze své jednočlenné kandidátky jakožto třicetiletý referent obchodního oddělení. Třenice nehrozí, spolu se starostou už ve vedení obce seděli v minulém volebním období. „Nepanuje mezi námi žádná rivalita, nejsme proti sobě, naopak. Myslím, že si rozumíme, a jsem rád, že se Jakub do zastupitelstva dostal. Je to člověk z dobré rodiny, která měla v minulosti dva starosty. Vášnivý vinař, dobrý a vzdělaný člověk na svém místě, který ví, co je potřeba,“ chválí Zbyněk Sobotka.

U zbylých „kluků“ ze zastupitelstva vyzdvihuje, že se kromě angažování ve sboru dobrovolných hasičů zapojují do pořádání kulturních akcí, starostův bratr zase jako kronikář pomohl obohatit historický fond obce o více než tisíc fotek a ještě víc historických dokumentů. „Mají zápal a velký potenciál být pro obec prospěchem. Všichni, co kandidovali, měli co nabídnout,“ oceňuje první muž Křídlůvek. Volební účast byla v září vysoká, svůj hlas přišlo vhodit skoro sedmdesát procent oprávněných voličů.

Stačilo přitom málo a Křídlůvky by dnes nikdo nevedl, protože už by neexistovaly. Zkraje komunismu jim totiž hrozil zánik.

Ještě v roce 1930 tady žilo 626 obyvatel, převážně Němců. Po druhé světové válce však byli odsunuti a místo nich dorazili nejprve osídlenci z Vlčnova u Uherského Brodu, postupně pak i další lidé z různých částí země, ale i navrátivší se emigranti z Rumunska, Maďarska, Volyně a Slovenska. Počet obyvatel přesto rapidně klesl a hlavní část dění se přesunula do okolních obcí. „Traduje se, že byla zakázána nová výstavba i přistěhování dalších lidí. Obyvatelé měli dožít a obec zaniknout,“ líčí starosta.

K tomu, že se tak nestalo, nejspíš přispěl i tehdejší vepřín, jeden z nejproduktivnějších v okrese, ne-li v celém kraji.

Nestarostuj, radili rodiče

Obec postihla také řada neštěstí. V roce 1953 lilo tak silně, že se protrhl kanál a téměř všechny studny v obci zatopila voda. Zajímavostí je, že závlahový systém, jejž pak kolem vesnice vybudovali, využívali k pěstování rýže. Velká voda zasáhla Křídlůvky i před dvaceti lety. Ve své historii zažily také velký požár, který pohltil mnoho stavení, katastrofální sucho a neúrodu střídané silným krupobitím, třikrát zde řádila i epidemie cholery.

„Jsme malá obec, zastrčená mimo hlavní silnici, ale vydrželi jsme. A díky práci skvělých lidí v minulosti i teď obec vzkvétá. Samozřejmě nemáme tolik služeb, je tu jen obchod a hřiště, ale doháníme to útulností. Každý, kdo k nám přijede, chválí, jaký je u nás klid a hezká příroda. Zkrátka takový ten venkov z televize, lidé se tady tolik nestresují, udržujeme spoustu kulturních tradic a je to takové přátelsky semknuté. Samozřejmě kolem voleb se to trošku rozvíří, ale obecně musím říct, že lidé jsou tu skvělí,“ usmívá se Zbyněk Sobotka.

Zatím největší investicí v historii samostatné obce bylo vybudování kanalizace a oprava silnic asi před sedmi lety. V poslední době se povedlo nové dětské hřiště, nový systém sběru odpadu i vznik prvního znaku. Dnes mají Křídlůvky kolem 240 obyvatel, ale díky nabídce asi třiadvaceti stavebních míst se mají rozšířit. „Plánujeme toho hodně, ale musíme hodně využívat dotací, protože rozpočet nemáme velký,“ podotýká Sobotka, jehož rodičové byli místostarostové. „Ti mě od starostování odrazovali jako první, ale neposlechl jsem. Nevím, jestli bohužel, nebo bohudík,“ směje se.

Od rodičů věděl, že ve funkci ho čeká množství administrativy, přesto jej udivilo, jak moc. „A taky mě překvapilo – na to, jak malá obec jsme – kolik je tady práce a kolik by se tady toho dalo dělat,“ říká starosta, jenž se asi pět let věnoval fotbalovému freestylu. Dnes už si jde jen zhruba jednou za dva měsíce zatrénovat. „Musel jsem koníčky vyměnit. Ale být starostou je životní styl,“ uzavírá.