Hvězdárna do jara rozšíří park na sporné místo pro nemocnici na Kraví hoře

Hvězdárna dostala od města k vlastnímu využití zhruba hektarovou část, tedy asi čtvrtinu, zanedbaného areálu s tamními přízemními domky likusáky. Ty za druhé světové války postavila německá armáda jako kasárna.

„Ještě se musí dořešit veškeré předání agendy, oficiálně budeme správci od prvního července,“ uvedl ředitel hvězdárny Jiří Dušek.



Už teď ale plánují, že co nejdříve nechají zpracovat statické posudky na stav domů a stejně tak posudky na stromy, zda některé nejsou ve špatném stavu.

„Idea je taková, že tam rozšíříme park, chceme zachovat nejlépe všechny stromy. Vznikne tady nejspíš grilovací místo, kontejnerová kavárna a vybudujeme tady také pokračování vědecké stezky a experimentů, které máme už před hvězdárnou,“ přiblížil Dušek a vyzývá i veřejnost, aby se lidé ozvali s nápady, co jim dnes na Kraví hoře chybí.



Během druhé poloviny letošního roku chtějí vše naprojektovat a také vyřídit veškeré povolení pro demolici dvou z pěti domů nejblíže hvězdárně. Další tři by chtěli prozatím zachovat, pokud to dovolí jejich technický stav. „Různí nezávislí umělci tam dnes mají své ateliéry a chtěli bychom jim to místo ponechat,“ doplnil ředitel hvězdárny.

Vše by chtěl mít vše hotové na jaře příštího roku, kdy by se tak mohli lidé podívat do nové části parku. Kromě kavárny a občerstvení, které dnes na Kraví hoře chybí, ale Dušek okamžitě odmítá, že by tam chtěli cokoliv stavět.

Právě možná výstavba na Kraví hoře vyvolala před několika týdny velkou bouři se zveřejněním upraveného návrhu nového územního plánu. V parku se totiž najednou objevila plocha pro stavbu nové městské nemocnice.

Po velkých negativních ohlasech nakonec vedení Brna rozhodlo, že nemocnice v této lokalitě nevznikne a zadalo, aby se plocha pro výstavbu změnila zpátky na zeleň.