Verdikt o parku na Kraví hoře padne za rok, anketa rozuzlení nepřinesla

„Vznikne pracovní skupina složená ze zástupců města, městské části, hvězdárny, VUT a místní umělecké komunity. Má za cíl vytvořit zadání územní studie na celý areál, která bude podkladem pro změnu územního plánu a revitalizaci místa jako celku,“ přiblížil další postup náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Skupina přitom podle něj přihlédne k většinovému názoru ve prospěch rozšíření parku, v úvahu však vezme i významnou podporu zdejší komunity zahrnující hudebníky, výtvarníky, architekty i řemeslníky.

Územní studie má být hotová do roka, do té doby zůstane část areálu patřící městu beze změny. Bourat se tak nebudou nevzhledné domky ani plot okolo a plán šéfa hvězdárny a senátora Jiřího Duška (za ODS) na rozšíření parku místo budov se tím odsouvá.

Proti jeho záměru brojí místní početná umělecká komunita, která sepsala i petici. Místo prošpikované zkušebnami, ateliéry, studii či dílnami vnímá jako ojedinělé útočiště kreativců ve městě, protože v minulosti umělci přišli o cenné prostory například v areálech bývalé Vlněny, Mosilany nebo Zbrojovky.

V posledních týdnech se zástupci města několikrát sešli s vedením VUT, jemuž většina dotčeného areálu patří a jež také odmítá jeho přeměnu na park. Podle Koláčného je však univerzita ochotná se zapojit do úsilí o revitalizaci místa.

„Diskutovali jsme zejména o omezeních, která jsou daná jak aktuálním, tak připravovaným územním plánem města, a také o potřebě řešit celou lokalitu komplexně v součinnosti vlastníků, jimiž jsou město a VUT, a všech důležitých aktérů,“ poznamenal Koláčný.

Dokument v obou verzích v lokalitě dlouhodobě počítá s vytvořením parku. Loňský nápad na využití místa pro novou městskou nemocnici smetla zakrátko obrovská vlna kritiky.

Vytvoření pracovní skupiny řešící zadání územní studie už schválili brněnští radní. Poprvé se má sejít ještě v říjnu. Její součástí budou i dva zástupci umělecké komunity.

„Jde to dobrou cestou. Chceme spolupracovat a podílet se na společném řešení, které bude nejlepší a zároveň ideálně i nejlevnější pro všechny strany,“ hlásí za umělce architekt Radovan Přikryl s tím, že se v areálu nachází asi patnáct architektonických ateliérů. Působí tam až 400 hudebníků a tvoří zhruba 20 až 30 výtvarníků.

Do budoucna je snahou města i umělců lokalitu víc otevřít Brňanům. Kreativci se o to pokouší už teď, a to pořádáním tematických workshopů, festivalových akcí nebo panelových diskusí.

Členem pracovní skupiny bude také ředitel hvězdárny Dušek, který dlouhodobě upozorňuje na nevyhovující stav likusáků v části patřící městu. Podle něho se tato situace musí řešit a problém se nemůže odkládat na několik dalších let.

„Existují teď tři varianty. Od zbourání budov přes jejich udržování ve stavu chátrání, ale s rizikem, že se tam může cokoliv stát, po opravy. Pokud se zvolí poslední možnost, musí dát na rekonstrukce někdo peníze, a to nemalou částku. Vybrat z variant musí nové vedení města. Ale není možné dlouhodobě budovy udržovat, aniž by se do nich investovalo,“ varoval Dušek s tím, že v současnosti se u likusáků zabývají pouze nejnutnějšími věcmi, což v delším časovém horizontu nejde.