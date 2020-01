Kapsáři v Brně na ulici objímají neznámé lidi a při tom je okrádají

Kapsář si nejdříve vyhlédne svůj cíl, většinou to bývá opilý člověk opačného pohlaví. „Přijde k němu přímo a obejme ho, jako by to byl někdo velmi blízký,“ popsal policejní mluvčí David Chaloupka.



Oběť je chováním neznámého člověka většinou tak zaskočená, že si ani nevšimne, že jí kapsy prohledávají cizí ruce.

„Tak tomu bylo i v případě třiadvacetileté ženy, která během svátečních dnů přišla na zastávce hromadné dopravy o peněženku i s platební kartou, ze které pachatel později vybral ještě další peníze,“ dodal Chaloupka.



Poslední loňský víkend byl podobným způsobem okraden dvaatřicetiletý dobrodinec, který žebrákovi přispěl padesátikorunou. Nuzák si peníze vzal a počkal, až si muž peněženku schová. Pak ho objal a peněženku mu nenápadně ukradl.

„Spolehlivou obranou před těmito nenechavci je nevpustit si nikoho cizího do své bezprostřední blízkosti,“ doporučil Chaloupka.



O čtyři tisíce korun a doklady přišla také šestačtyřicetiletá žena, která to přehnala s alkoholem. „Usnula přímo na stole v baru v centru Brna. Této situace využil pohotový zloděj, který jí z tašky, kterou měla při odpočinku stále na rameni, ukradl peněženku,“ popsal mluvčí.