Už to neudělám, vzlykal mladík před strážníky. V podmínce ukradl mobil

Sedmnáctiletý mladík netušil, že ho hodinu po půlnoci v noci na pátek sleduje obsluha kamerového systému městské policie. Proto se s kradeným mobilem v ruce nejdřív vymlouval, že telefon našel. Až po upozornění, že je jeho počínání dobře vidět na záznamu, musel s barvou ven: okrást se pokusil spící ženu v blízkém podchodu. Než se z místa činu stačil vzdálit, dostihla ho hlídka strážníků.

Když mu nevyšla ani druhá verze, a sice že měl svolení mobil si odnést, změnil teenager strategii. Sepjatýma rukama a plačtivým hlasem přísahal bohu, že už nikdy nic takového neudělá.

„Prosím, já už to neudělám, veliteli, já to vrátím,“ pokoušel se obměkčit strážníka. Ten však na žadonění neslyšel a lapku upozornil, ať zůstane na místě, že se věc vyřeší. „Já jsem to nevěděl, já už to neudělám, moc vás prosím,“ zajíkal se výlupek.

Po chvíli se hlídce přiznal, že mu soud nedávno uložil podmínečný trest. „Strážníci dopadli i dalšího, stejně starého muže, který ho v době činu doprovázel. Žena po probuzení potvrdila, že mobil je skutečně její. Strážníci tedy oba mladíky předali policistům jako důvodně podezřelé z trestného činu,“ sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem.