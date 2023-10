Zrušením stavby kotle může vzniknout dvoumiliardová škoda, varuje opozice

13:08

Třaskavé téma nového kotle v brněnské spalovně za pět miliard korun dál dělí místní politiky. Opozice, která stavbu podporuje, varuje před riziky, jež by zrušením projektu vznikla. Zastupitelům by v takovém případě mohlo hrozit trestní stíhání. Mluví se i o tom, že se zítra nakonec může o projektu hlasovat tajně, tedy aniž by bylo vidět, kdo byl pro a kdo proti.