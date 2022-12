Opravovaný kostel v centru Brna přes Vánoce výjimečně vpustí návštěvníky

„S přicházející zimou práce zcela neustaly, stavební sezona ale skončila a odpoledne po odchodu dělníků je možné nechat vstoupit návštěvníky,“ přiblížil farář Jan Pacner. Do kostela můžou lidé zavítat od této středy do neděle a příští týden od středy do pátku, vždy od 15 do 20 hodin.

Pohyb uvnitř je omezen na středovou chodbičku mezi lavicemi. Lidé se mohou projít hlavní lodí před oltář, na chvíli se zastavit, zapálit svíčku, podívat se na opravená okna v zadní části kostela nebo artefakty z krovu či kamenných ozdob.

U oltáře vznikla ve spolupráci se studiem Nahaku světelná instalace betléma a některé sochy jsou nasvícené. „Věřím, že lidé u nás najdou klidný prostor pro ztišení, který bude trochu v kontrastu s děním v centru Brna,“ dodal Pacner.

Hotovo má být příští podzim, kdy se v 90 metrů vysoké věži otevře vyhlídka. Přispět lze i symbolickou adopcí jednoho z devíti tisíc vitrážových sklíček za 500 korun.