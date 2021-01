Akce kvůli koronaviru odpískali, přesto si už vinaři rozdělili 75 milionů

Podle ředitele Vinařského fondu Jaroslava Machovce se totiž balík zbylých peněz na akce z loňského roku do toho letošního nepřevede.

„Čekali jsme značnou úsporu, ale zdaleka taková není,“ říká Machovec. Peníze padly na proplacení akcí nejen z loňského, ale ještě i z předchozího roku. Vinaři totiž mají na vyúčtování rok a za normálních okolností by ho nechávali na poslední chvíli, ale v situaci posledních měsíců, kdy byli mnozí takřka bez příjmů, na peníze spěchali. „A my jsme se jim snažili proplácet peníze co nejdříve,“ vysvětluje Machovec, s tím, že do roku 2021 tak přejde jen malá částka.

Přesto se počítá s tím, že i letos dostanou vinaři na podporu akcí zhruba 80 milionů korun. Takový je alespoň návrh rozpočtu Vinařského fondu, který se bude teprve schvalovat.

Loňský rok byl pro vinaře jedním z nejtěžších v novodobé historii. Kvůli uzavřeným gastronomickým provozům především ti menší p ř i -šli o hlavní odbytový kanál. Přesto museli Vinařskému fondu zaplatit na zákonných odvodech za vyrobené víno a vinice poplatky v obvyklé výši 30 až 35 milionů korun.

Většina vinařů své povinnosti dostála

„Byli jsme připraveni postavit se k tomu tolerantněji. Umožnili jsme plátcům uhradit platby později než v řádných termínech. Ale většina vinařů své povinnosti dostála. Výběr není ve standardní výši, ale čekal jsem mnohem horší situaci,“ uvedl Machovec.

Dobrou zprávou je podle něj alespoň to, že vinaři mohou k desítkám milionů, které Vinařský fond rozděluje, ještě nejméně dva roky. Evropská komise kvůli koronaviru prodloužila fondu takzvanou notifikaci, tedy jakési povolení rozdělovat dotace, až do konce roku 2022. Pětileté období, v němž si vinaři přišli již zhruba na 420 milionů korun, mělo přitom skončit na sklonku loňského roku. Z Bruselu podle Jaroslava Machovce přišla také informace, že Česko může navýšit peníze směřující do marketingové podpory vinařství, což budou vinaři pro restart podnikání potřebovat jako sůl.

„Vše směřujeme k tomu, abychom pomohli vinařům přestát tuto dobu. Propad v oboru se odhaduje kolem třiceti procent, ale je to skutečně jen odhad, třebaže odborný,“ vysvětluje ředitel fondu. Poslední relevantní čísla jsou podle něj z léta, kdy fond spustil dotazníkové šetření pojmenované jednoduše Covid-19. Od té doby se mnohé změnilo. A jak Machovec podotýká, ne všichni vinaři se chtějí konkrétními finančními dopady epidemie koronaviru „chlubit“.