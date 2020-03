Brňané založili Dobro v době korony, pomáhají už stovky lidí

„Primárně jsme zaměření na Brno a Jihomoravský kraj, ale už se nám ozvali například i z Prahy a dalších koutů republiky. My naopak propagujeme web pomocdodomu.cz, který působí v rámci celé republiky,“ říká jedna ze zakladatelek Jana Leitnerová.

Skupina chce soustředit pod jednu internetovou „střechu“ lidi, kteří chtějí s čímkoli pomoci. S nabídkou už přišly čtyři stovky lidí – od nákupů pro seniory, přes venčení psů, šití roušek až po psychologickou podporu, právní rady nebo přípravu učebních materiálů pro děti.

„Jedná se o lidi z různých oborů a činností. Na druhou stranu už se nám hlásí ti, kteří pomoc potřebují a nejde jen o seniory, ale i o lidi hendikepované nebo maminky s nemocnými či postiženými dětmi,“ poznamenala Leitnerová, která je na mateřské dovolené se sedmnáctiměsíční dcerou a zaměřuje se na facebookovou komunikaci. Proto si vybrala i tento způsob pomoci.

Už teď se mohou lidé přihlašovat na do skupiny Dobro v době korony – Brno a Jihomoravský kraj. Pokud nemají Facebook, mohou využít web pomocdodomu.cz, který skupina propaguje.

Tam si mohou lidé kliknout na druh služby a místo. „Kdo se chce pomoci na naší stránce, může reagovat na žádosti, které tam postupně vkládáme,“ popsala Leitnerová.

Skupina, která navečer čítala přes 2700 členů a 400 registrovaných dobrovolníků, nyní připravuje web a vytváří virtuální call centrum.

„Dobrovolníci budou doma a na ně budou po určitou dobu přesměrovány hovory, budou vyřizovat požadavky, nakontaktovávat lidi na neziskové organizace, poradce, radnice a zodpovídat dotazy,“ popsala Leitnerová.

Skupina si stanovila pravidla. Bude zdarma a z hlediska bezpečnosti bezkontaktní.

Skupina plánuje i dovoz roušek z Číny

Do služby se zapojil například i Jiří Hlavenka, který podniká v oblasti informačních technologií a je členem jihomoravského krajského zastupitelstva za Piráty.

„Stát si řeší svoje organizace a to ostatní nestíhá. My umíme poskytnout technologie a software. Technicky to půjde velmi rychle. Teď dáváme dohromady tým lidí, současně hledáme, jak dovést z Číny větší množství roušek. Jedná se o deset milionů chirurgických roušek. Ty ale půjdou do celé republiky nejen na jižní Moravu nebo do Brna. Sháníme teď dopravce. Dodávka je k dispozici, může se zrealizovat během dvou dnů, jde o to ji zaplatit. Musí se toho ujmout soukromníci,“ poznamenal Hlavenka. A doplnil, že uvažují i o dodávce čistého lihu na dezinfekci.

Další centrum pomoci vzniklo například na Masarykově univerzitě. „Součástí centra jsou zaměstnanci univerzity, studenti i dobrovolníci. Zpracovávají zejména přihlášky stovek dobrovolníků z řad studentů i veřejnosti, kteří se hlásí přes univerzitní web www.muni.cz, a také řeší požadavky na dobrovolnickou pomoc ze strany institucí a jednotlivců,“ říká mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Centru už se přihlásily více než dva tisíce dobrovolníků od pomoci seniorům, přes hlídání dětí až po výpomoc s IT.

Další iniciativu projevili například lidé kolem Baru, který neexistuje. Spojili se s Divadlem Husa na provázku a už ze soboty na neděli začali šít roušky v „dílně“ v prostoru divadla. Od pondělního odpoledne pak organizátoři šití otevřeli další dílnu v Podané kavárně na Hilleho ulici v organizaci Podané ruce.