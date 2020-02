Poplach byl hlavně ve zprávách, říkají cestující z italského Milána

Zvýšená dezinfekce odbavovacího prostoru letiště nebo vícejazyčné informační letáky čekaly na cestující hned po přistání letadla ze severu Itálie, které je zasaženo koronavirem a kam z Brna létá pravidelný spoj.

Původně měly letět až dvě stovky lidí, polovina nakonec zrušila let, celkem tak do Brna doletělo 104 cestujících. Ty čekala na letišti mimořádná hygienická opatření. Všichni, kteří s nimi byli v přímém kontaktu, používali respirátory.

„Na místě je přítomný také lékař, kterého cestující mohou kontaktovat a využít vyšetření přímo na místě. Nikdo z cestujících z Milána však tuto možnost nevyužil,“ informoval mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. Podle něj bude lékař na místě připraven i v neděli, kdy v Brně přistane další italské letadlo.



V pohotovosti jsou a i v neděli budou také záchranáři, kteří pro takové případy mají biohazard tým. Pro dnešní let nebyl potřeba.

Sami cestující mluvili o tom, že panika a poplach je jen ve zprávách a že v Itálii bylo vše v pohodě. Ani všechny obchody podle jednoho z cestujících nebyly zavřené.

„V Miláně nepoznáte, že by se něco dělo. Strach jsem neměl, mrzí mě jen, že fotbalový zápas i kulturní akce byly zrušené. Turisté, zejména Asiaté, nosí často roušky, ale to je asi jediná změna. Obchody v centru Milána jsou dostatečně zásobené, nepotkal jsem nic uzavřeného,“ řekl po přistání jeden z cestujících Martin Kotol.



Sám má zkušenost s měřením teploty na italském letišti. Žádné další kontroly podstupovat nemusel.



Zaměstnanci nastoupili podle domluvy, pouze s respirátory

„Kontrol nebylo mnoho. Je pravda, že v Itálii bylo letiště napůl vyprázdněné. Ale v ulicích chodí lidé, potkávají se. Panika je pouze ve zprávách. Cestovala jsem se třemi dětmi, roušky nenosil nikdo z nás. Nebojím se, copak mají lidé paniku z angíny nebo jiné nemoci? Pouze si často myjeme ruce, ale to s malými dětmi dělám běžně,“ popsala další z cestujících, která si nepřála zveřejnit jméno.



Letiště po odbavení cestujících dezinfikuje neveřejné prostory. Nově je podle Splavce k dispozici i dezinfekční gel pro cestující.

„Pro zaměstnance, kteří přicházejí do přímého kontaktu s cestujícími, respirační roušky. Sami jsme zvýšili hygienické nároky ve veřejných i neveřejných částech letiště,“ vypočítal Splavec.



Na sociálních sítích se objevovaly v minulých dnech informace, že zaměstnanci letiště odmítají nastoupit do práce. „My jsme to ověřovali a podle mých aktuálních informací nastoupili všichni, kteří podle původní domluvy nastoupit měli,“ potvrdil mluvčí letiště.

Zvýšená bezpečnostní opatření i nadále vzhledem k pravidelné lince s Itálií zůstanou platná.

Opatření na letišti Z italského Bergama do Brna se létá dvakrát týdně, a to ve středu a neděli. V době příletů přímých linek z Bergama bude na letišti přítomen lékař, který bude k dispozici cestujícím k případným konzultacím. Záchranáři zajistí speciální biohazard tým, který v případě potřeby vyjede na letiště. Krajská hygienická stanice bude projednávat další možná opatření, zaměstnanci letiště dostanou ochranné pomůcky – roušky a jednorázové rukavice.

„Tým bude v době příletů letadel z Bergama připraven vyjet na brněnské letiště a postarat se o některého z cestujících. Jde o speciální posádku, která je vyškolena v péči o pacienty, u nichž je podezření na infekční onemocnění,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Podle hejtmanství není třeba mít obavy ani do budoucna. „Cestující budou v odbavovacím prostoru sami, takže se ostatní nemusejí bát, že by s nimi přišli do kontaktu. K měření teploty všech cestujících zatím přistupovat nebudeme,“ uvedl v pondělí po jednání bezpečností rady Jihomoravského kraje náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD) a dodal, že opatření jsou především preventivní.