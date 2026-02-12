Stopka pro Řím, ale možná jen dočasně. Do Frankfurtu se začne létat z Brna na podzim

„My jsme byli s linkou do Říma spokojeni. Konkrétní důvody nám oficiálně sděleny nebyly,“ uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). „Aeroitalia se specializuje na vnitrostátní lety v Itálii, spojení s Brnem pro ni bylo novou věcí,“ zmínil možné vysvětlení brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Kromě hejtmanství bylo s fungováním linky do „věčného města“ spokojeno i Brno. I proto jednají o obnově tohoto spojení s jiným nízkonákladovým dopravcem.
„Řím je jednou z nejoblíbenějších destinací. Máme nabídku od jiného přepravce. Jsme ve velmi pokročilém stadiu jednání, diskutujeme o podmínkách,“ řekl Kratochvíl s tím, že ke spuštění linky by mohlo dojít v září. Nově by fungovala celoročně, Aeroitalia ji provozovala pouze přes letní sezonu, od března do října.
Po celý rok je v provozu spojení z Brna do Malagy na jihu Španělska, kam létá dopravce Ryanair rovněž od konce loňského března. Mezi cestujícími si tato linka získala takovou oblibu, že vládnoucí politici usilují o to, aby fungovala častěji než dvakrát týdně. „Tato linka je extrémně vytížená, obsazenost dosahuje 96 procent,“ poznamenal Kratochvíl.
Nejoblíbenější z Brna je stále Londýn
Vítanou novinkou pro Jihomoravany se zřejmě na podzim stane očekávaná linka na obří přestupní letecký uzel ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud se dá dostat do celého světa. Podle Kratochvíla by tam letadla z Brna mohla začít létat v září. V takovém případě by nastalo mírné zpoždění oproti původním představám spuštění od poloviny letošního roku.
Brno a hejtmanství stále čekají mimo jiné na úspěšné dokončení procesu notifikace ze strany Evropské komise, která musí posvětit poskytnutí veřejných peněz na toto spojení. Na provozu linky se hodlají podílet společně třemi miliony eur ročně. „Probíhá výběrové řízení na přepravce,“ doplnil Grolich.
Frankfurtem nad Mohanem a obnoveným Římem nemusí rozmach na brněnském letišti skončit. Podle Kratochvíla Brno a kraj s leteckými společnostmi diskutují o dalších nových pravidelných spojích typu Malaga.
„Máme nabídky na čtyři další destinace, ale naše představy jsou odlišné. Navrhované linky jsou jiné než ty, které bychom žádali, takže se dál bavíme. Je to otevřené,“ uvedl brněnský radní. Situaci intenzivně řeší také s vedením brněnského letiště.
Tam loni na pravidelných linkách odbavili 143 tisíc cestujících. Dlouhodobým pilířem zůstává spojení do Londýna, které využilo přes 86 tisíc pasažérů. V nabídce figuruje také italské Bergamo, kam se začne po zimní přestávce létat opět od konce března.