Kapela Kryštof tajně zahrála Moravě. Chtěli jsme pomoct, říká frontman Krajčo

Melodie nejznámějších hitů kapely Kryštof rozezněly v pátek odpoledne obce, které se stále vzpamatovávají z červnového tornáda. Vystoupením chtěli členové skupiny tamním obyvatelům zvednout náladu a přivést je na chvíli na jiné myšlenky. Do poslední chvíle byly však koncerty tajné. Hudebníci nechtěli, aby se na volně přístupnou akci sjeli lidé z celého okolí.

„Jsem sice vyučený elektrikář, ale když jsem se snažil naposledy něco opravit, dostal jsem pořádnou ránu. A tak mi moje žena řekla, že to bude bezpečnější s kytarou,“ vysvětlil Richard Krajčo, proč se rozhodl pomáhat právě tímto způsobem.

V Hruškách si postavili pódium u provizorního skladu potravin a zároveň vývařovny pro lidi stále pracující na odklízení škod. Lidé si spolu se zpěvákem pobrukují známé texty, přímé letní slunce se odráží v naleštěných hudebních nástrojích a diváci namačkaní pod stanem se stoly a lavicemi, který slouží jako jídelna, se spokojeně smějí a popíjí pivo z plastových kelímků. Přišli se podívat i vojáci.



V pozadí za známými muzikanty je prázdné místo, kde ještě před nedávnem stával dům. Ten sousední má střechu stále zakrytou plachtou, všude je prach. Kdyby měl kostel věž, určitě by rozhledu dominovala, takhle se člověk pozastaví spíše nad mohutnými horami suti na skládce za vsí. Zepředu zase dělí kapelu a diváky dvoje kamna na dřevo s obrovskými hrnci a gril. Zkrátka improvizovaný koncert, jak má být.

Místním se představení líbilo, zazpívali si a zatančili. „Bylo to moc příjemné zpestření, skupina i zpěvák byli skvělí. Lidem se to moc líbilo, i když máme všichni plné ruce práce. I k těm, kteří musí nejvíce pracovat, se hudba nesla. Bylo to velmi srdečné a emotivní,“ řekla ČTK starostka Hrušek Jana Filipovičová.

Není to první aktivita, kterou skupina Kryštof podpořila zasažené obce. Kapela daruje z každého letního koncertu 50 000 korun na pomoc jižní Moravě, z koncertů v Brně a ve Strážnici věnuje vždy polovinu z každého lístku a všichni záchranáři, hasiči, policisté na ně mají vstup zdarma. Z české hudební scény tak podporují Břeclavsko nejvýrazněji. „Na jižní Moravě jsme odehráli mnoho koncertů, a tak nám přišlo tak nějak přirozené jim teď pomoci,“ řekl frontman Krajčo.