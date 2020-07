Silničáři po apelu zemědělců odnesli značky, přes most neprojely kombajny

Když se zemědělci chtěli dostat na druhou stranu, měli dvě možnosti. Buď místo objet, což znamenalo trasu delší o 50 kilometrů, nebo značky odsunout.

„Kombajn má na šířku zhruba 3,75 metru a ten most má metry čtyři, takže je to moc na úzko,“ sdělil serveru Irozhlas.cz, který o problému informoval jako první, hlavní agronom firmy Vinofrukt z Dolních Dunajovic Marek Ševčík.



Značky na most silničáři umístili kvůli kamionům, aby přes most nejezdily příliš rychle a neničily ho. Ti po cestě přes obec Drnholec či Brod nad Dyjí jezdí, protože na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní přes Nové Mlýny se aktuálně staví nový most.



Kromě místních zemědělců most používají i ti, kteří míří s kombajny například na Slovensko. Ti jim ale nepřímo pomohli vyřešit zmiňovaný problém. Značky totiž neřešili, přejeli je a zničili. Na začátku tohoto týdne se tak místní zemědělci sešli se silničáři a shodli na tom, že cedule z mostu zmizí.

„Místo nich se na cestě objeví příčné prahy,“ přiblížil Hynek Opluštil z městského úřadu v Mikulově, který měl úpravy značení na starost. Ty už kombajn lehce přejede a zpomalí i řidiče kamionů.

Zemědělci však nepřišli na příliš úzký profil až ve chvíli, kdy dojeli k mostu. Na tuto komplikaci upozorňovali už před měsícem. Tenkrát ale s nimi nikdo nejednal. To se změnilo až nyní, kdy se problém několikrát opakoval.

„My jsme dříve žádnou oficiální žádost od zemědělců nedostali,“ hájí se šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.

ŘSD však ve skutečnosti nebylo ani úpravám příliš nakloněno. „Za mě je to řešení na úkor bezpečnosti. Ale chápu, že je to pro zemědělce, kteří tam tam často přejíždí,“ prohlásil šéf brněnského ŘSD David Fiala. Podle něj se na mostu mohou někteří řidiči snažit předjet cyklistu. A bojí se i toho, že by na most mohl zkusit vjet někdo stejně široký jako on sám.