Náhlý kolaps postihl cyklistu na brněnské Kraví hoře. Muže, který spadl z kola, si všimli kolemjdoucí, kteří mu začali pomáhat a zavolali na tísňovou linku. Poblíž místa byla v tu chvíli hlídka policistů, která v autě vozí externí defibrilátor známý rovněž pod zkratkou AED.
Právě díky této pomůcce mohli poskytnout muži účinnější pomoc než kolemjdoucí. Roztrhli dres, který měl cyklista na sobě, aby mohli k tělu připojit elektrody a následně postupovali podle hlasových povelů. „Přístroj AED indikoval jeden výboj,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Během chvíle se už na místo dostavila posádka záchranné služby a převzala si pacienta do své péče. „Máme hmatný puls,“ hlásí zanedlouho lékařka. Muže s obnovenými životními funkcemi následně převezli zdravotníci do nemocnice.
V podobné situaci se ocitla o dva dny dříve mladá policistka. Měla sice volno, při procházce na Svatém kopečku v Mikulově si však všimla bezvládně ležícího muže u lavičky. „Policistka okamžitě zahájila resuscitaci, zatímco její kamarád na tísňové lince naváděl pomoc na místo,“ doplnil Vala.
Nejrychleji na místě byli mikulovští strážníci, kteří také měli přenosný defibrilátor. Díky jeho použití se podařilo u muže obnovit životní funkce.
„Druhý den, tentokrát již ve službě, opět zasahovala tatáž policistka. Tentokrát společně s kolegy úspěšně resuscitovali zkolabovaného seniora v Podivíně,“ dodal policejní mluvčí.