Strážci vyhánějí „divoké kempaře“ z chráněné přírody, případů přibývá

Na louce poblíž Ostrova u Macochy v Moravském krasu nedávno posedávala na plastových židličkách před třemi obytnými vozy skupina Francouzů. Zábavu jim „zkazili“ strážci přírody, kteří se jim snažili vysvětlit, že tam nemají co dělat.

„Na naši stráž reagovali cizinci až podrážděně, dokonce jsme museli zavolat na pomoc policii,“ líčí vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Dominik Franc.

Zmíněný případ přitom zdaleka není ojedinělý. Kempování s obytnými vozy v chráněném území je na jižní Moravě v posledních letech naopak čím dál častější. „V době covidu to akcelerovalo a ani v tuto chvíli to nejde nijak zvlášť dolů. Naopak je to ještě rozšířenější než postavení stanu,“ sděluje vedoucí Správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

V Moravském krasu mají stejnou zkušenost. „Letos řešíme hlavně nepovolené vjezdy obytných vozů,“ oznamuje strážce Antonín Tůma. Přitom pokuta za nepovolený vjezd, či dokonce kempování v nitru chráněné přírody se na místě může vyšplhat až na 10 tisíc korun. „Záleží na podstatě a závažnosti přestupku, ale také na přístupu toho, kdo se jej dopustil. Okolností je více,“ podotýká Kmet s tím, že přestupky se navíc sčítají.

Turisté stihli vyndat jen dvě křesílka

Například výletníci se čtyřmi obytňáky u lomu Velká dohoda na Blanensku dostali letos na jaře pokutu jen za porušení zákazu vjezdu do chráněného území. „Dorazili jsme k nim ve chvíli, kdy si stihli vyndat jen dvě křesílka, takže kempovat teprve začínali,“ vzpomíná Tůma.

Podle něj je navíc na hraně, kdy už se dá mluvit o kempování a kdy ještě ne. „Obecně lze říct, že už vjezd do volné krajiny je porušením zákona. Pokud se k tomu přidají doprovodné činnosti jako vyndání stolečků, vaření, nebo dokonce postavení stanu, jde už o kempování,“ míní Tůma.

Podobně strážci přírody posuzují i situace, kdy lidé chtějí přenocovat v obytňáku na parkovišti uvnitř chráněné oblasti. Loni to chtěli u propasti Macocha úplně zakázat.

„Původně byl přístup z naší strany striktnější, ale po projednání ve specializované skupině pro rekreaci a turismus jsme se shodli, že pokud lidé v autě jenom přespí a nemá to žádný vliv na okolí, tak to za táboření považovat nebudeme,“ informuje Franc.

Pokud výletníci přece jen vytáhnou své plastové posezení, zkoušejí to ochránci nejprve řešit domluvou. „Na parkovištích to většina oslovených chápe, letos jsme tam neudělili žádnou pokutu,“ říká Tůma.

Splašky znečistili Punkvu

V minulém roce v Moravském krasu zaznamenali případy, kdy lidé vylévali obsah svých pojízdných záchodů do řeky Punkvy. S tím se letos zatím nesetkali. „Přetrvávají však problémy s vyléváním nádob do normálních záchodů, jelikož dezinfekce z těch chemických hubí v naší čistírně odpadních vod živé bakterie, které jsou nezbytné pro její správný chod,“ stěžuje si Franc.

S nepovoleným vjezdem aut se potýkají i v Národním parku Podyjí. Letos už řešili přibližně patnáct případů. Loni jich za celý rok bylo 26. Táboření společně se vstupem do klidového území postihli v Podyjí zatím dvakrát, pokaždé pokutou pět tisíc korun.

„Kontrola nedovoleného táboření probíhá namátkově a zvláště v místech, o kterých víme, že bývají pro tento účel využívána,“ uvedl mluvčí národního parku Radek Štěpánek.