Švachula jako šéf i básník a hoši s referencemi. Soud přehrál odposlechy

Nahrávky jsou další důkazní kapitolou v rozsáhlé brněnské kauze Stoka, v níž je hlavní postavou někdejší místostarosta Brna-střed za ANO Jiří Švachula.

Policistům se podařilo nahrávací zařízení dostat nejen do kanceláří někdejšího šéfa investičního odboru Brna-střed Petra Liškutina a obžalovaného majitele stavební firmy Kros-stav Lubomíra Smolky, ale zachytili také hovory korunního svědka v této kauze Samana El-Talabaniho.

Z rozhovorů je patrné, že aktéři měli strach, co všechno se ohledně zakázek provalí. Lekli se, když vyšel článek, kde se o korupci psalo. „Smrdí to děsně,“ říká Smolka na nahrávce. Státní zástupce Radek Mezlík se ho dnes ptal, co tím myslel. „Situace byla jaká byla. Mohlo se něco přihodit,“ odpovídal Smolka.



Ten také na nahrávce uvedl, že si nechával z úplatků deset procent a zbytek dal Liškutinovi. „Ten pak peníze předal šéfovi,“ tvrdil Smolka. Před soudem pak upřesnil, že šéfem myslel právě Švachulu.

Právě někdejší místostarosta nejvlivnější brněnské městské části byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny manipulující zakázky. Společně s ním je obžalovaných dalších deset lidí, převážně jde o majitele stavebních firem či politiky. A také dvě firmy.



Švachula se dnes opět ohradil proti nařčením, že přebíral úplatky. Také popřel, že se se Smolkou setkal.



„Netelefonoval jsem mu, ani jsem nebyl na žádné schůzce ve vinárně či galerii,“ bránil se Švachula.



Někteří svědci už v minulosti uvedli, že úplatky se nosily politikovi do vinárny v Údolní ulici, kterou vlastnil. Sommeliér pak dosvědčil, že nějaké balíčky přebíral. Co v nich bylo, ale nevěděl.

„Porcování“ sedmnácti milionů korun

Soud má k dispozici i videonahrávky z kanceláře Liškutina, který se na nich domlouvá s majiteli stavebních firem. „Hoši, mám na vás dobré reference, že odvádíte dobrou práci. Zařadíme vás do dalších zakázek. Možná budeme vypisovat nyní aktuálně novou. Potřebujeme totiž naléhavě opravit střechu a štít na Mendláku,“ řekl na nahrávce Liškutin, který dále podotkl, že „vždy je klíčové, aby byly magistrát a městská část politicky propojené“.

„Když přijde někdo z jiné partaje a chce něco, tak víte, jak to dopadne. Někde to položí a nic,“ povídá na záznamu Liškutin, který byl v té době také místostarostou brněnské městské části Ivanovice.

V poslední části pak soudkyně Jaroslava Bartošová přehrála odposlechy mezi El-Talabanim a podnikatelem Petrem Kaláškem. Dvojice hovoří o „porcování“ 17 milionů korun, které získali z tendrů v brněnských městských firmách.

V souvislosti se zakázkami El-Talabani zmiňuje i jistého básníka. „Tím jsem myslel pana Švachulu, protože složil tři básně,“ vysvětlil dnes El-Talabani. Výběrčím úplatků v městských firmách měl být podle nahrávek „Trunda“, tedy brněnský podnikatel a jednatel firmy MTc-stav Ivan Trunečka.

Policie provedla razii na radnici Brno-střed před dvěma lety. Tehdy ve vazbě skončil kvůli podezření z manipulace se zakázkami až za 47 milionů korun Švachula a další lidé.



Skupina podle obžaloby na radnici manipulovala veřejné zakázky, které získaly spřátelené firmy, přičemž se cena uměle navyšovala. Ovlivnění se mělo týkat desítek zakázek. Švachula popřel, že by založil organizovanou skupinu. Hlavní líčení u soudu začalo loni v září.