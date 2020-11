Žalobce i vyšetřovatel korupční kauzy Stoka ve svých funkcích končí

Na změny na obou postech upozornily servery HN a Aktuálně.cz.

„Určitě mě svým způsobem mrzí, že už kauzu Stoka nedořeším. Vznik nového úřadu přišel v takový méně vhodný čas, co se týče tohoto případu. Je to náhoda, že zahajuje činnost už nyní. O změně a novém místě jsem uvažoval už před rokem. Je to za stejných finančních podmínek a budu sedět ve stejném domě i patře. Také kauzy budou podobné. Kdyby fungoval nový úřad už teď, řešili bychom zřejmě i jednu z kauz, kde figuruje Saman El-Talabani, který je jedním z obžalovaných a zároveň klíčovým svědkem ve Stoce,“ popsal pro portál iDNES.cz Radek Mezlík, který se sám do výběrového řízení na novou pozici přihlásil.

Pokud by se Stoka rozrostla o další podvody, kde by figurovaly evropské dotace, tak by Mezlík znovu „naskočil“ do rozjetého vlaku.



„Kdyby fungoval úřad už nyní, tak bychom třeba řešili i kauzu týkající se bývalého ministra zdravotnictví Davida Ratha, protože v ní se také řeší poškozování zájmů Evropské unie. Je tam podezření z tunelování dotačního programu. Nový úřad vzniká na popud Evropské unie, aby se dostatečně stíhaly podvody s DPH,“ vysvětlil žalobce.

Do nové funkce bude jmenovaný zřejmě až v únoru, do té doby se stále bude věnovat kauze Stoka. Případ si pak nejspíše převezme několik současných Mezlíkových kolegů.



„Nebo někdo nový, kdo nastoupí na krajské státní zastupitelství. Nemám obavu, že se kauzu nepodaří dořešit. Nešel bych pryč, kdybych měl pocit, že to ‚jde do kopru‘. Je to výměna státního zástupce kus za kus,“ dodal Mezlík.

Na kauzu Stoka dohlíží od samého počátku v březnu 2019, kdy policie zasahovala na radnici Brna-střed i dalších místech v Brně a jinde České republice.

Mezlíkův odchod není navíc jediný spojený s korupční kauzou Stoka. Do civilu jde i jeden z hlavních vyšetřovatelů případu. Stoka má totiž několik větví a k soudu se zatím dostala jen jedna.

„Věřím, že případ dopadne dobře, a nemám strach, že by mým odchodem byla práce na případu nějak ohrožena. Pracovali na něm a pracují dobří policisté,“ uvedl pro Aktuálně.cz detektiv, který u policie pracoval 26 let. Jméno zveřejnit nechce. Pro změnu se prý rozhodl kvůli rodině.

Krajský soud v Brně začal případ projednávat v druhé polovině září. Zatím se konalo pět jednání, další jsou až do konce roku zrušená, pokračovat se bude až v lednu.

V kauze je celkem obžalováno 11 lidí a dvě firmy. Do hledáčku kriminalistů se kromě brněnských podnikatelů a politiků, kteří dnes čelí obžalobě z machinace s veřejnými zakázkami, dostal i druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek a jeho syn Jiří. Ani jeden z nich ale nebyl obviněn.