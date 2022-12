Mezi privatizací bytů a tržním prodejem je rozdíl, říká nová náměstkyně

Zatímco v jedné místnosti vyjednávali politici o složení brněnské koalice, po magistrátních chodbách chodili policisté kvůli vyšetřování možných machinací při privatizaci bytových domů. Nově ustanovená koalice v čele s ODS pak záhy poté oznámila, že privatizaci ukončí a ani další domy do privatizace nebude zařazovat.

„Ta kauza s tím neměla nic společného. Hnutí ANO šlo do koaličních vyjednávání s tímto požadavkem a koaliční partneři jej akceptovali. Jsme totiž dlouhodobě proti privatizaci,“ říká Karin Podivinská (ANO), náměstkyně pro bytovou problematiku a bývalá starostka městské části Královo Pole, donedávna známá jako Karasová.

Vy sama jste letos na jednání zastupitelů ještě v opozici tvrdě kritizovala prodej domů v ulici Ibsenova, přesto byl schválen. Mimochodem, jsou to domy, u nichž rovněž kriminalisté prověřují, jestli u nich nedošlo k manipulacím. V jaké fázi je dnes tento prodej a jak se bude teď postupovat?

K podpisu zatím nedošlo, protože ze strany bytového družstva nebyly dodány veškeré materiály, jak měly být, takže smlouvy ani nebylo možné podepsat. Čeká nás proto druhé kolečko projednávání na zastupitelstvu. (rozhovor vznikl před zasedáním zastupitelů, na němž politici rozhodli odložit rozhodnutí do doby, než získají více informací vzhledem k policejnímu vyšetřování pozn. red.)

Vy však asi i nadále budete proti prodeji.

Ano, já pro prodej ale určitě ruku nezvednu a ani další členové hnutí ANO.

Právě Ibsenova figuruje na letitém seznamu domů, které mají být připravovány k prodeji. Tento seznam vznikl už v předminulém volebním období, tedy za brněnské koalice v čele s hnutím ANO. Co bude s tímto seznamem, když máte přímo v koaliční smlouvě ustanovení o konci privatizace? Navíc minimálně tři z celkem pěti domů v Židenicích, na Brně-sever a Brně-střed jsou v hledáčku kriminalistů.

Pominu, co teď řeší policie, ta ať koná svoji práci. Co se ale týče Židenic, ty nechtějí privatizovat. Budeme proto dávat do zastupitelstva návrh, že jejich domy vyjímáme z tohoto seznamu.

To se stane kdy?

Předpokládám, že v lednu, nejpozději v únoru. Každopádně se tyto dva domy v Židenicích nebudou prodávat.

Pak je to městská část Brno-sever a dvě adresy – Nováčkova a Ibsenova, o níž jsme mluvili.

U Nováčkovy budeme také navrhovat, aby skončila privatizace, aby dům zůstal součástí městského bytového fondu.

Poslední adresou je vilka v ulici Heinrichova na Brně-střed.

Tam jsou dva byty. Pokud bychom měli dům kompletně opravit, dáme do něj deset milionů a nikdy se ta investice nevrátí. Za mě by se to mělo prodat, protože je to nerentabilní. Je to v hezké čtvrti, takže si dovedu představit, že z toho někdo udělá hezkou vilu a my peníze použijeme jinde na opravy nebo stavbu bytů.

To by byla jediná výjimka z toho seznamu, s níž byste souhlasila?

Nevím, jestli jediná, protože jsou i další požadavky z Brna-střed, které na seznamu dnes nejsou.

Ale v koaliční smlouvě máte, že žádné nové domy nebudou na privatizační seznam zařazeny. U Brna-střed jde v žádostech asi o 120 bytů, u Brna-sever dokonce o 1 200 jednotek. Co s těmito žádostmi bude? Z mého pohledu byste požadavky měli – lidově řečeno – hodit do koše, pokud se chcete řídit koaliční smlouvou.

V podstatě ano. Ale je rozdíl mezi privatizací za přátelské ceny nájemníkům a prodejem zbytného majetku za tržní cenu. Umím si představit, že lidem kupříkladu ze zmíněné Heinrichovy se nabídnou řádné obecní byty a dům se prodá jako celek v aukci. Jsme ale na začátku. Pokud se nájemníci nebudou chtít odstěhovat, budeme barák muset nějak opravovat.

Tím, že se privatizace stopne, nevyhovíte požadavkům a vyřadíte stávající domy ze seznamu k privatizaci, budete městským částem přispívat na opravy? Zvlášť se to nabízí u městských částí Brno-střed a Brno-sever, které mají nejvíce bytů a nejvíce zanedbaných.

Dávat určitě ne, protože to, co vyberou na nájmu, tak by měly dávat do oprav, což pravděpodobně dělají…

...když se za to na Brně-střed neopravuje Moravské náměstí.

(úsměv) Potřebuji si sednout s panem starostou, abychom udělali nějakou analýzu, protože neznám přesně jejich bytový fond.

A je možností půjčka ze strany města, aby se dařilo byty rychleji opravovat a zabydlovat?

Zatím nás o nic nepožádali, ale je to varianta.

Zároveň je na seznamu i řada domů, kde mají být privatizovány byty po jednotkách. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) už dříve řekla, že na prodej po jednotkách se ustanovení ukončení privatizace v koaliční smlouvě nevztahuje. Proč?

Protože pro město Brno není výhodné být členy SVJ (společenství vlastníků jednotek – pozn. red.).

Tedy tam, kde jsou dva městské a deset soukromých bytů v jednom domě?

Přesně tak, s tím se složitě pracuje. SVJ může město zadlužit, když si vezme úvěr. A když nemáme majoritu, je to velmi nevýhodné. I kdybychom ale měli většinu, už v minulosti se stávalo, že bytové domy se i tak velmi komplikovaně opravovaly, protože město musí soutěžit podle zákona, ale ostatní vlastníci do toho nechtěli vstupovat.

Druhým tématem souvisejícím s aktuálními kauzami je systém přidělování městských bytů. Jak podle vás vypadá transparentní systém přidělování?

Na základě pořadníků. Městské části mají bodový systém, a když jsou nějaké případy hodné zvláštního zřetele, mohou přidat body a přidělit byt někomu přednostně. Ale mělo by to být transparentní, tedy s odůvodněním.

To je zrovna to, co se ale kritizuje s kauzou přidělování bytů na Brně-střed, že členové komise měli speciální bonusové body a měnili tak pořadí lidí v pořadníku, aniž by to bylo odůvodněno.

Z pozice města je ten systém nastaven dobře, protože se tam vyžaduje transparentnost. Na druhou stranu městské části mají své volené zástupce, kteří by na správné přidělování měli dohlížet. Já doufám, že to bylo jenom ojedinělé.

Že ojedinělé bylo to, co se dělo na Brně-střed s přidělováním bytů a co dnes policie vyšetřuje?

Tak. Uvidíme, jaké budou závěry.

Je však správné, aby členové bytové komise měli nějaké speciální bonusové body?

Myslím, že ano. Může se stát, že matka s dítětem nemá kam jít a že členové komise jí přidají body, aby neskončila s dětmi na ulici. Ale musí to být odůvodněné a taky ověřené, zda je to pravda, ať už ze sociálního odboru, nebo třeba zdravotnického zařízení, když má někdo ze žadatelů například určitý handicap.

I u vás v Králově Poli, když jste byla starostka, v minulosti vyvolalo pochybnosti přidělení bytu synovi vašeho někdejšího místostarosty Daniela Valenty z TOP 09. V pořadníku se vyšvihl na první místo jen díky bonusovým bodům komise.

Je to už delší doba. Vím, že to byl větší byt, ale můžu vám sehnat přesné podklady, proč to tak bylo. Pořád se to vytahuje...

Ale takové přidělení přece vždy vyvolá pochybnost.

Vyvolá, minimálně je to neetické.

Teď se objevují nápady, že na Brně-střed budou většinu bytů dávat těm, kteří dají nejvyšší nabídku. Jakou to má podle vás logiku, když by městské byty měly být určené pro ty, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem?

Já s tím absolutně nesouhlasím. Už jsem se na to i ptala, protože mě to rozčílilo, ale prý to byla jen myšlenka. Nevím, do jaké míry do toho mohu zasahovat, ale budu dělat vše pro to, aby se to tak nedělalo.

Nebylo by z pozice magistrátu vhodné pravidla přidělování bytů sjednotit? Žadateli je jedno, kde ten byt je, ale každá městská část má jiná pravidla, chce něco jiného doložit a žadatel se v tom může lehce ztrácet.

Nedovedu si představit, že bychom to centrálně řídili. Městské části mají svou politickou garnituru, která to řeší a řeší to jinak. Na Vinohradech mají nájmy nižší, v Králově Poli vyšší. My tady máme na magistrátu kontaktní místo pro bydlení, kam si mohou žadatelé přijít pro radu.