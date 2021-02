Kalamitu v Brně odvrátila noční směna „šalinářů“, jízdou čistili troleje

Rampouchy na trolejovém vedení, místo silnice jedna velká a hlavně kluzká dráha, zamrzlé výhybky. Tak vypadalo Brno první prosincový den roku 2014. Že bude vypadat stejně i dnes, se obávali pracovníci Dopravního podniku města Brna (DPMB).

Aby předešli katastrofě a zajistili pro Brňany i lidi přijíždějící do města z okolí co nejplynulejší dopravu, povolali do mimořádné nedělní služby desítky lidí navíc.

A byli to právě dispečeři, řidiči a technici u trolejí, kteří kalamitu v Brně odvrátili.



„Město bylo už ráno průjezdné. Problémy nastávaly jen při výjezdu z některých vozoven. Jezdilo se všude, žádné městské části nezůstaly odříznuté,“ vypočítala mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.



Zatímco dispečeři každou minutu vyřídili až pět hovorů především na téma nových problémů, které působilo počasí, řidiči v nezvyklé hodiny rozjeli tramvaje a trolejbusy a vydali se na noční jízdu. To je věc v Brně téměř nevídaná, protože DPMB na noční spoje využívá speciální systém autobusové dopravy - takzvaných rozjezdů.

„Ve večerních a nočních hodinách projíždělo městem téměř čtyřicet tramvají a trolejbusů, aby na trolejovém vedení neulpívala ledovka, ve vozovnách zaměstnanci noční směny ze stejného důvodu posouvali vozy tam a zpět,“ vysvětlila Tomaštíková.

Borci a borkyně z noční směny

Právě pohybem v pravidelných intervalech se z troleje stáhl lehce namrzlý povlak a trolej nenamrzala silnou vrstvou. Ranní pravidelné spoje se pak dostaly k elektřině.



„Jste hustí, tu apokalypsu z roku 2014 si pamatuju, bydlím na jednom z vlakových nádraží, dráty byly zmrzlé a když projel vlak, šlehaly z toho modré blesky, v životě jsem to neviděla. A celé Brno stálo v mrazu,“ připomněla v komentářích na facebookovém profilu DPMB Leontýna Lang.



Spolu s ní snahu zaměstnanců DPMB ocenily desítky dalších lidí. Získali označení jako šikulky, borci a borkyně i pašáci. Nejčastěji však lidé na sociální síti použili slovíčko „děkujeme“.

DPMB se za šest let od ledovkové kalamity, která tehdy sevřela celé Česko, v preventivních opatřeních stále zdokonaluje. I v noci na dnešek se proto nahřívaly výhybky, aby nedošlo k jejich zablokování. S tím se totiž ještě dnes dopoledne potýkaly některé spoje v Praze.



Od podzimu 2015 využívá DPMB také speciální trolejbus, který promazává trolejové vedení. V akci byl i tentokrát a nanášel nemrznoucí směs. Na zastávkách pracovníci dopravního podniku zase sypali sůl.

Žádná část města nezůstala bez spojení

„V roce 2014 visely rampouchy z trolejového vedení. Všichni na ten rok vzpomínají jako na nejhorší kalamitu. Město se úplně zasekalo. Kdežto letos, i přestože na některých místech docházelo k mírnému zpoždění, u nás panuje velká spokojenost, že se sjízdnost podařila udržet,“ řekla Tomaštíková s tím, že celá tramvajová i trolejbusová síť zůstala průjezdná.



„Dokonce i autobusy se dostaly všude. Za to je potřeba poděkovat Brněnským komunikacím,“ připomněla mluvčí.



Silničáři z Brněnských komunikací byli v práci také přes noc. Sypat začali před nedělní 22. hodinou. Vyjelo všech 21 posypových vozů.

„Od začátku včerejšího výjezdu ve 21.45 hodin do 5.30 hodin bylo spotřebováno 420 tun posypového materiálu a propluženo 750 kilometrů vozovek,“ sdělil za Brněnské komunikace Jan Klištinec s tím, že silničáři zůstávají v terénu i nadále.

I přesto by se pěší, cestující i řidiči měli po městě pohybovat s opatrností. Hasiči vyjíždějí k nehodám i popadaným stromům. Naštěstí jsou policisty evidované nehody bez většího zranění. Záchranáři ošetřují především zlomeniny a lehké úrazy ramene či hlavy.