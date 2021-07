Šéf Veletrhů Brno skončí, představenstvo hledá svěží vítr a nové směry

„Je to běžná generační výměna,“ vysvětlil pro MF DNES předseda představenstva Veletrhů Brno Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Jiří Kuliš nastoupil do Veletrhů Brno v roce 2006, kdy pracoval na pozici konzultanta tehdejšího managementu. V prosinci 2009 pak přešel na post generálního ředitele a na něm vydržel až dosud.

„Koncem roku mi končí smlouva a představenstvo rozhodlo o vypsání konkurzu. Hlásit se do něj nebudu. Kdyby byl zájem, abych setrval, asi by se to řešilo jinak,“ sdělil Kuliš, který stál u toho, když se Brno v roce 2016 po výkupu podílu od německých majitelů stalo takřka stoprocentním vlastníkem veletrhů.

Významná osobnost nejen jihomoravského podnikatelského prostředí si během svého působení na brněnském výstavišti prošla dvěma krizemi, které veletržnictví postihly.

První byla finanční v letech 2008 a 2009, druhá ta stávající spojená s pandemií covidu a protiepidemickými opatřeními, která znemožňují setkávání velkého množství lidí, jak se děje právě na veletrzích.



Ještě před úderem pandemie měl první muž brněnského výstaviště velké plány na stavbu nového pavilonu a další investice v areálu, z těch však kvůli koronaviru sešlo.

Odchází také ekonomický ředitel

Kuliš podle Kratochvíla ve Veletrzích Brno zůstane i v příštím roce, kdy bude po určitou přechodnou dobu jako konzultant nápomocen svému nástupci. Brno chce totiž využít dlouholetých zkušeností, které nabyl ve specifickém veletržním prostředí.

Zároveň si však představenstvo městské společnosti myslí, že vedení potřebuje svěží vítr, který přijde s novými impulzy a nasměruje byznys i dalšími směry než dosud. Představenstvo nepočítá s tím, že by se mohly tržby jen z výstav dostat na hodnoty jako před covidem.



Kuliš není jediným členem managementu, který končí. Podobně k poslednímu září odchází do penze také ekonomický ředitel Jaroslav Rubeš.

„V jeho pozici jej nahradí Radek Trčka, který byl vybrán na základě výběrového řízení. Do funkce nastoupil prvního června s tím, že vzhledem k náročnosti pozice je uplatněno tříměsíční překlenovací období, kdy se agenda průběžně předává,“ informoval mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek. Další změny v managementu společnosti podle něj v tuto chvíli nejsou v plánu.