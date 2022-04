Končící šéf brněnské nemocnice čelil nebývalým krizím, věci dělal po svém

V pondělí zaměstnancům oznámil, že se k 30. dubnu rozhodl rezignovat, o čemž jako první informovala MF DNES.

„Přednost má medicína. V čele nemocnice to byly dva náročné roky,“ vzkázal stručně Jaroslav Štěrba s tím, že víc teď situaci nechce komentovat. I po dobu ve vedení nemocnice v Bohunicích, kterou převzal v lednu 2020, zůstal přednostou kliniky dětské onkologie, v jejímž čele stojí od roku 2003.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mu na Twitteru za práci pro FN Brno poděkoval.

„Jako velký odborník v oblasti dětské onkologie se bude během českého předsednictví EU podílet na činnosti ministerstva zdravotnictví v oblasti zlepšení péče o onkologické pacienty, což bude jedna z mých priorit,“ napsal Válek, jenž byl před svým jmenováním coby přednosta kliniky radiologie a nukleární medicíny Štěrbovým podřízeným.

Zatímco tisíce zaměstnanců nemocnice i veřejnost Štěrbova náhlá rezignace zaskočila, podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba překvapivá nebyla. „Neboť ředitel Štěrba při svém jmenování uváděl, že jeho mise ve vedení nemocnice je časově omezená zhruba na dva roky,“ vysvětlil Jakob.

Zprávy o možném odchodu Štěrby z čela druhého největšího zdravotnického zařízení v Česku se objevily už letos v lednu a únoru. Na místo jeho nástupce už je vypsáno výběrové řízení. „Aby bylo obsazeno vhodným kandidátem již od 1. května. Nebude tak nutné nikoho dočasně pověřovat vedením nemocnice,“ podotkl mluvčí.

Kyberútok, covid, tornádo

Také někteří ze Štěrbových kolegů navenek překvapivý konec očekávali. „Rezignací pana ředitele Štěrby jsem překvapen nebyl. Když došel e-mail o jeho rezignaci, tak už jsem o tom věděl, protože to s námi v nemocnici probíral předtím, než odchod oznámil. Souhlasím s tím, co napsal v e-mailu. Byl ve vedení nemocnice v jednom z nejtěžších období, které kdy bylo,“ konstatoval Jan Blatný, exministr zdravotnictví a zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici, jež spadá pod FN Brno.

Štěrba v e-mailu, který rozeslal zaměstnancům, svým podřízeným poděkoval za spolupráci a nasazení v průběhu globální pandemie covidu, kybernetického útoku, regionálního tornáda i uprchlické krize v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině.

Že zažil dva extrémně náročné roky, ilustruje výčet toho, co všechno musel v čele bohunického giganta řešit. Nemocnice v březnu 2020 čelila kyberútoku, poté byla jednou z prvních, která přijímala koronavirové pacienty, mezi prvními začala proti covidu očkovat, provozovala velkokapacitní očkovací centrum na výstavišti a měla zajišťovat i provoz záložního špitálu, který byl připraven pro případ, že by ve zdravotnických zařízeních došla v době vrcholící pandemie lůžka.

Jako specialista na rakovinu se Štěrba v posledních letech zasadil o vybudování kliniky dětské onkologie jakožto jednoho z prestižních českých i mezinárodních center medicíny, vědy a výzkumu onkologicky nemocných dětských pacientů.

Posun s porodnicí

Jeho předchůdce, současný senátor Roman Kraus (ODS), jenž na post ředitele rezignoval ke konci listopadu 2019 po dvanácti letech, mu však vytýká omezení traumacentra a úrazové chirurgie.

„Nový ředitel si vždy řeší věci podle svých představ a vlastní strategie, ale tady dokonce bylo v plánu zrušit kliniku úrazové chirurgie, což je špatně, jelikož jde o největší traumacentrum v republice. Plány se naštěstí nezrealizovaly, i tak se ale jedno oddělení úrazové chirurgie zrušilo,“ upozornil Kraus s tím, že jde o jeho jedinou výtku.

Naopak je rád, že postupuje projekt nové porodnice. „Vybrali projektanta, to se mi prosadit nepodařilo a beru to za svůj velký hřích. Vždy, když jsme byli před realizací, vyměnila se vláda,“ podotkl Kraus. Zpráva o rezignaci ho prý také nepřekvapila.

Situaci nechtěl příliš komentovat šéf druhé fakultní nemocnice v Brně Vlastimil Vajdák. „Rezignace na místo ředitele je rozhodnutí pana Štěrby. Já mu přeji mnoho dalších úspěchů v jeho pracovní kariéře,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny. Sám Štěrba tady od roku 2016 působí na pozici vedoucího translačního výzkumu v dětské onkologii.

Když nastupoval do čela FN Brno, hovořil v nadsázce o sebevražedné misi. „Pokud to půjde, tak chci jako ředitel nemocnici pomoci. V nejhorším odjedu pracovat třeba do Perthu v Austrálii, kde mají špičkovou dětskou onkologickou kliniku a odkud jsem dostal zajímavou pracovní nabídku. Jenže mě to u nás doma prostě moc baví, takže nejspíš stejně zůstanu,“ prohlásil v rozhovoru pro MF DNES.