Zbrojovka není hračka, ale investice, která musí fungovat, říká nový manažer

Může se při přebírání Zbrojovky od dosavadního majitele Václava Bartoňka ještě něco pokazit?

Vždycky se může něco pokazit, ale věříme, že dohoda spadnout nemůže. I pan Bartoněk byl v jednáních velice korektní a každou gentlemanskou dohodu dodržel. Nemám na něj špatného slova.

Společnost OneCap, prostřednictvím které budete Zbrojovku spolufinancovat, je nově vytvořená a víceméně o ní nic nenajdete. Proč?

Jsme takzvaná private equity skupina, tedy společnost soukromého kapitálu. Dělám v tomto oboru patnáct let a asi dva roky nazpět jsem se spojil s Jardou Havlem a Kateřinou Zychovou, abychom investovali vlastní peníze. Nemáme je posbírané do žádného fondu, takže když uděláme nějakou dohodu, vytvoříme speciálně novou společnost, takzvané SPV. Tou bude i akciová společnost OneCap, kterou připravujeme. Proto o ní nic nenajdete.

Jak s hlavním investorem Jaroslavem Havlem a Kateřinou Zychovou berete tuto akvizici?

Nemyslím si, že by Zbrojovka měla být hračka. Jsou tři pilíře, se kterými do toho jdeme. Jedním je společenský aspekt – fotbal je veřejný statek, fenomén a politická věc. Primárně se na to ale díváme investičně. Chceme to řídit přes peníze, aby byl klub ziskový. Ziskový model fotbalového klubu funguje, víme, jak vypadá, kde se inspirovat a jak s tím pracovat. Třetí pilíř je pak samotný fotbal jako produkt obsahující mládež a v případě Brna i potenciál na vytvoření super klubu. Je to tedy investice, která musí fungovat, není to jen tak pro radost. Pokud chcete fotbalové přirovnání, chceme k tomu přistupovat spíš jako americká skupina Blue Crow Group, zajímající se o Sigmu Olomouc, než jako většina investorů zde, kteří si kluby kupují pro sebe.

Máte se stát generálním manažerem. Budete mít dostatek času na takovou funkci, když figurujete v různých pozicích ve dvou desítkách firem?

Určitě na to prostor mám. Obecně funguji tak, že primárně vytvářím v každé společnosti funkční systémy. Klíčový krok číslo jedna – a to bude platit i ve Zbrojovce – je postavit kolem sebe profesionální tým. Funkce generálního manažera kromě samozřejmé odpovědnosti za chod klubu tkví i v komunikaci navenek, počítám tedy s kontaktem s městem, partnery, sponzory i asociacemi. Naší ambicí je vytvořit strukturu jak v provozní stránce firmy, tak zejména v té sportovní. Budou to naprosto špičkoví lidé. Konkrétní jména zatím říci nemohu, ale už probíhají jednání.

Fotbal je ale zvláštní prostředí, ve kterém není samozřejmostí se rychle zorientovat...

Ale principy v něm fungují stejné jako v každé jiné firmě. Výsledkem je produkt, v tomto případě fotbal, a ten se musí dělat co nejlépe. V každém standardním byznysu se dnes musíte obklopit oborovými odborníky. Vždy musíte mít lidi, co odvětví rozumí, a ideálně jim do toho moc nekecat.

Máte se sportovním prostředím zkušenost?

Manažersky ne, nicméně k němu mám hluboký vztah odjakživa. Deset let jsem hrál fotbal, poté jsem závodil v triatlonu. Jsem sportovec tělem i duší, takže věřím, že k tomu mám blízko. Platí však, že fungování Zbrojovky nestojí na mé znalosti fotbalu. Umím postavit firmu, sehnat financování. To bude mým úkolem. Prostě chceme těch deset tisíc malých věcí dělat správně a řídit klub rozumem, a ne emocemi.

Vaší výchozí pozicí je dvanácté místo ve druhé lize. Nevytváříte na sebe přehnaný tlak, když mluvíte o účasti v evropských pohárech do pěti let?

Já se na to dívám dvoufázově. První fází je krizový management. Ten končí tím, až se Zbrojovka po postupu do první ligy v ní také udrží. Brňané dobře ví, že po postupu je tento krok vždy dost složitý. Celá tato fáze je intenzivní, složitá, je o přebudovávání. Musíme nastavit lepší organizaci, přivést posily. Pak je druhá fáze, kterou je cesta za poháry. Ale to už je jako s byznys plánem. Také tušíte, co by se mohlo dít, ale když jej děláte na pět let, věštíte trochu z koule. Ambice na nejlepší šestku v první lize tady ale zcela jistě je.

Jaké máte plány ohledně klubové infrastruktury?

Řešit stadion je absolutní nutnost. Ten současný je šílený, budova má strukturální problémy. Tady se musí zapojit město, musí to chtít. My jsme připraveni pomoci například s PPP projektem, tedy s propojením soukromého subjektu s veřejným projektem.

Jak jste se zorientoval v množství problémů, které Zbrojovka má?

Má jich více než dost, ale to je klasická situace. Zabývám se tím celý profesní život nejen u nás, ale například v Německu nebo i Rusku. Když jsem přišel do nějaké firmy, řešil jsem specifické situace, kde je klíčové vše velmi rychle navnímat. Mám to extrémně natrénované. Řeším Zbrojovku deset dní, snažil jsem se tedy pochytit maximum a strávil jsem tím už vyšší desítky hodin. Práce je tu jako na kostele.

Máte vlastně k Brnu nějakou osobní vazbu?

Jsem Moravák, pocházím z Frenštátu pod Radhoštěm, kam shodou okolností Zbrojovka za čtrnáct dní vyrazí ke druhému kolu MOL Cupu. Na tamním hřišti jsem fotbalu odevzdal deset let. K Brnu však kromě byznysových vztahů nemám žádnou speciální vazbu.