Mandloně už kvetou. Hustopeče lákají na sněhobílé sady a víkendové slavnosti

  13:36
Největší středoevropské mandloňové sady opět rozkvétají. Jihomoravské Hustopeče proto se začátkem jara lákají na tradiční Slavnosti mandloní a vína, které se letos konají od 20. do 22. března. Organizátoři letos očekávají, že příroda kvetení načasuje na jedničku.
Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
Další 4 fotografie v galerii

Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019) | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Otázka, nad kterou si každoročně lámou hlavu tisíce turistů mířící na začátku jara na jih Moravy, je pro letošní rok zodpovězena. Mandloně kvetou. Zatímco loni pospíchaly a stromy byly v plném květu už v polovině března, letos si to nejkrásnější ušetřily na víkend Slavností mandloní a vína.

Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
Slavnosti mandloní v Hustopečích (23. 3. 2019)
5 fotografií

„Zatím kvete necelá polovina sadu, hlavně ty starší stromy, mladší teprve začínají. Krásně nám to letos vyšlo. Očekáváme, že na víkendové slavnosti budou sady krásně rozkvetlé,“ potvrzuje vedoucí marketingu a kultury města Hustopeče Jana Hrádková.

Komentované prohlídky mandloňových sadů se konají v sobotu a v neděli vždy v 10:30, ve 12:00 a ve 14:30.

Místo, kde se nachází mandloňové sady.

Místo, kde se nachází mandloňové sady.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Podle Hrádkové zamíří o nadcházejícím víkendu až 20 tisíc návštěvníků na procházku do rozkvetlých sadů, nad kterými se tyčí sedmnáctimetrová rozhledna. Zhruba 10 tisíc nadšenců pak pořadatelé očekávají přímo na hlavním programu v centru města.

MasterChef, mandlová pizza a lisování oleje

Sobotní program na Dukelském náměstí ovládnou populární kapely i lidové muziky. „Ze samotných slavností na náměstí jsou asi největším lákadlem právě koncerty,“ potvrzuje Hrádková.

Na hlavním pódiu se tak představí kapela O5 a Radeček nebo zpěvák Petr Bende za doprovodu cimbálové muziky Gromba. Tradiční moravskou hudbu pak během dne obstará cimbálovka Pajtáš či vystoupení Můžáků z Nikolčic.

Letošní ročník navíc přináší i jednu zcela lokální kulinářskou premiéru. „Nově budeme mít mandlovou pizzu. Mám z toho velkou radost, protože ji bude péct provozovatel přímo z Hustopečí. Úplně poprvé také návštěvníkům na nádvoří domu U Synků ukážeme lisování mandlového oleje a ruční výrobu šumivých bomb do koupele,“ prozrazuje Hrádková novinky. Zboží bude k dostání přímo u stánku na náměstí.

Program na nádvoří domu U Synků během Slavností mandloní v sobotu 21. března
11:00 a 13:00Soutěž v louskání mandlí
9 až 17:00Ukázka lisování mandlového oleje
9 až 17:00 (začátek vždy v celou hodinu)Ukázky výroby šumivých perel s mandlovým olejem
9 až 17:00Ukázky sklizně mandlí
9 až 17:00Výstava fotografií o historii i současnosti pěstování mandloní

Gastro zážitek doplní i kuchařská show, o kterou se postará finalista soutěže MasterChef Česko.

„Kuba Menšík bude mít na náměstí dvě vystoupení, kde bude vařit speciality s mandlemi. Pokud budou mít diváci štěstí, tak je mohou rovnou i ochutnat,“ doplňuje pracovnice úřadu s tím, že chybět nebude ani oblíbená soutěž jedlíků v pojídání mandlových báboviček.

Program na hlavním pódiu během Slavností mandloní v sobotu 21. března
9:15MŠ U Rybiček
9:30MŠ Pastelka
9:45hudební vystoupení ZUŠ
10:00taneční vystoupení ZUŠ
10:30Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
11:30Cimbálová muzika PAJTAŠ
12:40Kuba Menšík - Finalista Masterchef Česko 2023
13:40 Soutěž jedlíků
14:10koncert Petr Bende Band a CM Gromba
16:00koncert O5 a Radeček

Součástí mandlových slavností je neodmyslitelně také víno. Přímo na Dukelském náměstí vznikne speciální wine zóna, kde své produkty představí pětice hustopečských vinařů.

Za tou pravou atmosférou ale milovníci vína míří především do vinařské ulice Na Hradbách. Otevřené sklepy v ulici Na Hradbách a blízkém okolí budou po celé tři dny, tedy 20., 21. i 22. března.

„Návštěvníci víno nejen ochutnají, ale podívají se i přímo do historických sklepů. Vinaři často nabízejí degustace rovnou mezi sudy,“ láká Hrádková s tím, že u některých vinařů bude k ochutnání i mandlové víno.

Víno a relax za kostelem během Slavností mandloní v sobotu 21. března
9:00 - 18:00ochutnávka vín místních vinařů
10:00 – 12:00Mužáci z Nikolčic
13:00 - 17:00Cimbálová muzika

Záchytná parkoviště, vlaky a vstup bez front

Vzhledem k obrovskému zájmu věnovali letos organizátoři mimořádnou pozornost dopravě. „S provozovateli jsme domluvení na posílení přímých spojů z Brna do Hustopečí,“ doplňuje Hrádková. Pro řidiče aut jsou připravena záchytná parkoviště na okraji města v areálech místních firem.

„Největší záchytné parkoviště bude u firmy Agrotec přímo u sjezdu z dálnice D2, kam řidiče navedou světelné cedule. Odtud bude každých dvacet minut jezdit kyvadlová doprava, která návštěvníky zaveze na autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti náměstí,“ dodává mluvčí.

Pořadatelé se také poučili z loňských front u pokladen a na náměstí připravili hned pět prodejních míst. Základní vstupné na místě vyjde na 250 korun, zlevněné pro studenty a seniory na 150 korun a děti do 12 let mají vstup zcela zdarma.

Kdo se chce čekání vyhnout úplně a ještě ušetřit, může si vstupenku na sobotní program koupit do pátku v online předprodeji o 50 korun levněji. Pokud návštěvníci přece jen uváznou ve frontě, mohou si koupit lístek online přes mobil klidně až na místě.

24. března 2019
Autor: