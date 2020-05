Brněnský kytarista koncertoval v Praze, doma mu shořelo studio se sbírkou

Zavadil hrající na elektrickou kytaru vystupoval ve čtvrtek večer s brněnskou skupinou Mucha v pražském klubu Modrá vopice v rámci čtyřdenního festivalu, který se přenášel po internetu.

Při zpáteční cestě Zavadilovi zavolala manželka, že mu hoří pokoj, ve kterém měl zvukové studio se sbírkami starých kytar, „cédéček“ i zvuků.

„Některé kytary byly ze 60. let, jedna dokonce z roku 1930. K tomu technika jako mikrofony, nástroje, bedny, sluchátka,“ přibližuje Zavadil, kterému vznikla těžko vyčíslitelná škoda.

„Byla to nešťastná náhoda, chytlo to od porouchaného zapalovače,“ posteskl si Zavadil. „Musím říct, že jsem se cítil hrozně. Ale zároveň jsem cítil vděk, že se nic nestalo ženě ani dětem, kteří se mohli udusit. Hasiči tam byli za dvě minuty a zvládli to výborně,“ podotkl.

Při zásahu v Helfertově ulici v centru Brna evakuovali hasiči ze dvou domů 26 lidí, dva z nich zachránili s pomocí vyváděcích masek. Nikdo nebyl zraněn. Požár, který vypukl před desátou hodinou večer, zlikvidovali o půl dvanácté.

„Před půlnocí se mohli evakuovaní z obou domů vrátit zpět do svých bytů. Po dobu zásahu byl evakuovaným k dispozici autobus, kde mohli čekat,“ informoval mluvčí hasičů Jan Dvořák. Příčinu požáru ani škodu zatím hasiči nezveřejnili.

Pro kytaristu, který hraje také se skupinou Ty Syčáci, zorganizovali jeho kamarádi sbírku. „Překvapili mě tím a musím říct, že mě to dojalo víc než ta samotná událost,“ svěřil se Zavadil.