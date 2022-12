Laciné koledy jim trhaly uši, žesťoví hudebníci tak nahráli vlastní

Slovo žestě totiž v dřívějším významu značilo kovové věci, které nebyly ze železa, třeba hrnce nebo vodovodní kohoutky.

Ačkoliv je Moravia Brass Band z Brna, denně se s nimi v předvánočním čase potkávali ve Znojmě. Jejich reprodukované koledy totiž zněly na zdejších adventních trzích. Konkrétně skladby z nového alba V půlnoční hodinu, které vznikalo přes dva roky.

„Původně jsme chtěli jen natočit moravské a české koledy, protože bylo období, kdy se nemohlo koncertovat, tak jsme chtěli udělat radost aspoň tímhle způsobem. Českému rozhlasu Brno, kde jsme natáčeli, se to tak zalíbilo, že příští rok jsme přitočili další koledy, a nakonec projevil zájem Radioservis a ten vydal cédéčko,“ popisuje manažerka orchestru a také hornistka, tedy hráčka na lesní roh, Kristýna Ratajová.

Vánoční album obsahuje dvaadvacet koled v aranžmá Ondřeje Moťky pro žesťový orchestr včetně těch nejznámějších jako Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Já bych rád k Betlému, Pásli ovce Valaši, Štědrý večer nastal…

Kvalitní muzika pro každého

Ve Znojmě se pouštěly koledy na několika místech a Moravia Brass Band tady zněl už podruhé. Hlavní zásluhu na tom má Karel Semotam z marketingu pořádající Znojemské Besedy.

„Je to muzikant, který byl nadšený z našich aranží a podoby koled, vzal to za své a zorganizoval jejich pouštění ve Znojmě. Tradice z minulého roku se letos zopakovala, a jelikož jsme letos přidali další koledy, tak už se z toho cédéčka mohou koledy vybírat, nebo ho klidně pouštět celou hodinu,“ vysvětluje Ratajová.

Orchestru se líbí, že se takto jeho hudba dostane i k těm, kteří by na jeho koncert nepřišli.

„Koledy jsme začali natáčet původně proto, že kolem sebe na Vánoce slýchám spoustu jejich úprav, které mi jako muzikantovi vadí. Jsou takové laciné a nekvalitně zpracované. I když to třeba jen pasivně přijímá člověk, který se o hudbu vůbec nezajímá, každý má právo slyšet kvalitní muziku, a hlavně přes Vánoce, kdy je ideální nechat svůj sluch příjemně naladit na jejich atmosféru. Zkrátka jsme chtěli lidem co nejvíc přiblížit kvalitní hudbu, aby je to jednoduše potěšilo,“ líčí manažerka.

Cédéčko každý rok

Žesťový orchestr má za sebou velký projekt Česko zpívá koledy na náměstí Svobody v Brně, kdy se jeho koledy přes celostátní vysílání Českého rozhlasu dostaly k mnoha lidem. „To plné náměstí s námi zpívalo a dostali jsme opravdu hodně pozitivních reakcí. Lidé cédéčko kupují, aby si ho na Štědrý večer mohli pustit doma, a budu jen potěšená, pokud budeme muset udělat dotisk,“ směje se Ratajová.

V příštím roce Moravia Brass Band čeká hned několik zahraničních projektů. Jihomoravanům vedle toho nabídne koncerty v Brně a opět zahraje s Film Music Tour, což je hudební show se skladbami z filmů jako Pán prstenů, Piráti z Karibiku, Harry Potter nebo Star Wars.

Koncertem také zahájí jediný žesťový festival, který se pořádá v Brně od 15. do 19. června. A na příští rok orchestr plánuje velký projekt pro děti, edukativní koncert ‚Co jsou žestě?‘, kde představí zábavnou formou žesťové nástroje, které nejsou úplně všem tak známé. A možná nahraje i další koledy. „Řekli jsme si před dvěma lety, že chceme každý rok vydat cédéčko, a zatím se nám to daří, takže budu jedině ráda, když budeme moct v roce 2023 přidat další,“ hlásí Ratajová.

Třicetičlenné těleso Moravia Brass Band, které je hrdé na to, že hraje i pro posluchače, kteří by na klasiku nešli, letos oslavilo páté výročí. Šéfdirigentem je Chuhei Iwasaki pocházející z Japonska. Ten tak miloval hudbu Antonína Dvořáka, že se přestěhoval do jeho domoviny.