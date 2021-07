V Hruškách zasažených tornádem se našla munice, patrně cvičná střela

„V jednom domě jsme narazili na předmět, který by mohl být pumou. Zatím nevím nic bližšího,“ řekl pro portál IDNES.cz policejní mluvčí Pavel Šváb.

O několik minut později upřesnil, že byla nalezena pravděpodobně cvičná střela. „Místo je zajištěno, jede tam pyrotechnik, aby střelu prověřil,“ uvedl Šváb.



Podle místostarosty Hrušek Marka Babisze je oblast zapáskovaná a nikdo tam teď nesmí. „Jedná se ale o okraj obce, ulici Za Vodú, kde se nachází asi deset nebo dvanáct rodinných domů,“ sdělil místostarosta.

Původně se podle něj předpokládalo, že by mohlo jít o nějakou pumu z druhé světové války. „Nakonec bylo zjištěno, že by mělo jít o nějakou cvičnou střelu typu RPG, ale to ještě musí pyrotechnik prověřit. Zatím k tomu přistupujeme, že se jedná o ostrou munici,“ přiblížil Babisz.