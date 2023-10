U popelnic ležel metr a půl dlouhý hroznýš, patrně pochází z domácího chovu

Hroznýš královský ležel na zemi u popelnic v Dunajské ulici mezi obrubníkem a oplocením. Strážníci na místo vyslali zkušeného člena odchytové služby společně s hlídkou psovodů. Hnědo-žlutě zbarvený had ležící na chladné dlažbě nebyl příliš aktivní, nechal se bez problémů chytit do vaku.

Následně putoval k zoologovi a na vyšetření k veterináři. „V našem útulku nejsme na tato exotická zvířata zařízeni. Nemáme informaci, komu odchycený hroznýš patří. Předali jsme ho zoologovi, s nímž spolupracujeme,“ sdělila mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Protože u hroznýšů královských neexistuje registrační povinnost a had nemusí být označen čipem, musí se jeho majitel přihlásit sám. Následujícího půl roku bude zvíře v registru brněnského magistrátu.

Zoolog Roman Zajíček konstatoval, že had je ve velmi dobrém zdravotním stavu, na ulici se nejspíš dostal z domácího chovu v teráriu.

„Při současných nočních teplotách mu hrozilo poměrně rychlé uhynutí. Během jednoho dne by dostal zápal plic, který by pro něho v dalších několika dnech byl smrtelný,“ uvedl Zajíček.

Podle něj hroznýš královský není díky současným nižším teplotám nebezpečný. „V létě, za tropických dnů, pokud by byl v dobré kondici a lekl by se, nebo by se cítil ohrožen, by někoho mohl kousnout. Zuby na to vyvinuté má. Podchlazený ale svoji aktivitu ztrácí, nemůže nic udělat,“ vysvětlil zoolog.

Připouští také možnost, že se hroznýše mohl někdo schválně zbavit. Ročně v Brně vyjíždí k několika desítkám případů, kdy se hadi včetně exotických druhů dostanou na ulici, a ojedinělé není ani vyhození zvířete i s teráriem k popelnicím. „Nemusím dodávat, že se jedná o naprosto nevhodný způsob, jak se s hadem rozloučit,“ poznamenal Zajíček.