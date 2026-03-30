Nová terasa, trofeje ale i vyšší vstupné. Jihomoravské hrady a zámky otevírají

Na zámku Vranov nad Dyjí na Znojemsku tak učiní s radostnou zprávou. Po více než dvouletých opravách části objektu se lidem zpřístupní severní terasa, jež nabídne výhled do rozlehlého vranovského údolí. Nikdy předtím pro návštěvníky otevřená nebyla.
„Kromě toho mohou zajít do bylinkové zahrady, která byla doposud viditelná pouze z nádvoří. V letní sezoně pak otevřeme další část terasovitých zahrad,“ popisuje novinky tamní vedoucí údržby David Kvapil.
Podobné zprávy má i brněnský hrad Špilberk, kde se podařilo dokončit rekonstrukci první části kasemat, nejoblíbenějšího návštěvnického okruhu. „Spouštíme také největší expozici vinařství v Česku. Zároveň otevřeme hradní čokoládovnu a od května i restauraci,“ avizuje mluvčí hradu Štěpán Neubauer.
Jinde se kasteláni pustili do drobnějších úprav. Obdivovatele loveckých kratochvílí potěší novinka na zámku Milotice na Hodonínsku. Vznikl tu lovecký pokoj, jenž zdobí řada původních trofejí, tedy zvířat ulovených přímo posledním hrabětem Ladislavem Seilernem. Spolu se zbraněmi byly doposud uloženy v depozitáři. „Místnost zdobí také lovecká zátiší, grafické listy i rozměrný kulatý stůl,“ přibližuje jeden z pracovníků Václav Lunga.
Na zámku Kunštát na Blanensku správci upravili reprezentační prostory jižního křídla. Nově si tu lidé prohlédnou velkou hraběcí jídelnu s unikátním mobiliářem z počátku 17. století a dva privátní dámské pokoje. Pro ty, kteří chtějí zažít atmosféru nočního zámku, jsou pak připraveny kastelánské prohlídky. Začínají v osm hodin večer. „Jsou věnovány cestě poselstva krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad v letech 1465-1467, které se pro něj v cizině snažilo získat podporu,“ upřesňuje kastelán Radim Štěpán.
Jelen, Rusalka i veteráni
Nový účel pro nevyužívané prostory našli rovněž v Rosicích na Brněnsku. Na místě bývalé zámecké kuchyně je nyní návštěvnické centrum. „Lidé tam mohou posedět na replikách historického nábytku a sestoupit do někdejší hradní cisterny. V ní se nachází nejstarší zeď na zámku, a to z gotického období,“ podotýká tamní kastelán Ludvík Vaverka.
Kam se vrátí turisté?
Někde si však návštěvníci ještě počkají. Kompletně nový prohlídkový okruh, který si připravili v zámku Bučovice na Vyškovsku, bude dostupný až od 1. května. Nabídne pohled do reprezentačních renesančních sálů a zároveň do běžně nepřístupných prostor, například věže s hodinovým strojem a části půdy.
Ve stejný čas tu startuje i výstava s názvem Otisky času, vhodná mimo jiné pro školní exkurze. „Ke zhlédnutí budou exponáty zkamenělých živočichů a rostlin, převážně z prvohor a druhohor,“ přibližuje kastelánka Jana Burianková.
Právě výstavy, koncerty či přehlídky jsou každoročně kromě prohlídek další neodmyslitelnou částí těchto starobylých památek. Každoročním pestrým programem je známý například zámek Slavkov u Brna.
„Chystáme nepřeberné množství koncertů jak vážné, tak populární hudby. Příkladem je Concentus Moraviae, komorní verze opery Rusalka nebo koncert kapel Jelen či Nedvědi. Pořádat budeme i jeden z největších srazů historických vozidel Veteranfest nebo Mezinárodní festival živých soch a body artu,“ vyjmenovává ředitelka zámku Eva Kellner Fialová. Mimo to láká na novou napoleonskou expozici či možnost výpůjčky dobového kostýmu.
Milotice zahalené v lešení
Některé novinky však mohou návštěvníky překvapit i nemile. V první řadě je to zvýšení vstupného základních prohlídkových okruhů u státních hradů a zámků. Na většině je to o 20 korun, ve Valticích, Kunštátu a Uherčicích pak o 40. Cena za dospělého se tak pohybuje mezi 200 až 300 korunami. Důvodem jsou narůstající výdaje na údržbu či ostrahu památek. Beze změny zůstává pouze hrad Pernštejn a zámek Lednice.
Rušivým prvkem návštěv se může stát řada stavebních prací, které na některých místech pokračují či začínají. Rosice čeká úprava fasády i práce na vzdělávacím centru. To slibuje víceúčelový sál s kapacitou až sto lidí, který bude sloužit k přednáškám, koncertům nebo divadelním představením. Hotový bude letos v srpnu.
Příští rok se počítá s dokončením dalších rozsáhlých projektů. V Lednici se to týká obnovy katakomb a Maurské vodárny, ve Valticích pak obnovy západního předzámčí, kde vznikne bezbariérová expozice orientálního umění. Třetím projektem je oprava jižní brány a skleníkové terasy na hradě Veveří na Brněnsku. Výsledkem bude vznik vyhlídkového místa, návštěvnického centra i obnova skleníku.
Do lešení se zřejmě na přelomu května a června částečně zahalí také Milotice, kde se připravují na rekonstrukci střechy. „To do roku 2028 částečně omezí přístupnost části areálu,“ upozorňuje Lunga.