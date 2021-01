Hotely jsou na prodej, covid nabídku zvýšil až trojnásobně

Jen na serveru reality.idnes.cz „visí“ pět desítek objektů, na sreality.cz dokonce stovka. Jenže prodávat se nedaří. Kupci se totiž v nejisté době nehrnou, banky stoply úvěry, a tak ceny padají.

„Aktuálně se trh s hotely, penziony i restauracemi výrazně navýšil. Ještě v roce 2019 nebylo skoro možné takové zařízení koupit. Teď je jich k prodeji spousta, ale poptávka mnohem menší. Osobně mám třikrát víc ubytovacích zařízení k prodeji než před rokem,“ potvrzuje trend brněnská realitní makléřka Veronika Viklická ze společnosti M&M reality.



Nejen podle ní je hlavním důvodem koronavirová pandemie, která turistický i gastronomický byznys zcela ochromila.



„Lidé nemůžou podnikat, tím pádem úvěry, které si na živnost nasmlouvali, nezvládají splácet. Prodávám teď aktuálně pivovar s restaurací a ubytováním v Hustopečích. Majitel má ještě jeden provoz ve Slavkově. A zjistil, že oba dva neutáhne. Tak dává hustopečskou nemovitost pryč, aby mohl napnout síly jen na jeden podnik,“ dává příklad Viklická.



Nabízí se i pod cenou

A řada dalších podnikatelů s podobným osudem postupuje stejně nebo se k prodeji chystá. Ačkoli byla poslední letní sezona pro tuzemské rekreační areály mimořádně příznivá, na pokrytí nákladů v době uzavření to mnohdy nestačí. A provozovatelé už nechtějí být v nejistotě.

„Hoteliéři musí pokrývat jiné náklady, k prodeji je tak často donutí okolnosti. Ale cena se nutně musí snížit natolik, aby byla pro kupujícího atraktivní. Na druhou stranu je to příležitost pro investory, kteří se dostanou k tak výhodné nabídce, na kterou by za normálních okolností neměli šanci,“ vyzdvihuje ekonom Lukáš Kovanda.

Nejčastěji pak k prodeji přistupují lidé, kteří si objekt pořídili nedávno a stále splácejí úvěr.



„U takových nemovitostí to není deset tisíc korun měsíčně, ale mnohonásobně víc. A tak už je pro podnikatele výhodnější hotel či penzion prodat. Jenže ani investorům se nechce kupovat něco, co nyní nemůže vydělávat. Takže částky se pohybují pod cenou, aby bylo vůbec možné je nabízet,“ nastiňuje Gabriel Miklík ze společnosti Nemovitosti Znojmo.

Koupit na hypotéku? Kdepak, příliš velké riziko

V portfoliu má ubytovací komplex ve Vranově nad Dyjí, pro který už rok hledá kupce. Ve stejné oblasti řeší podobný problém majitelka penzionu Iva Janulková.



„Ačkoli letní sezona byla ještě perfektní, rozhodla jsem se z osobních důvodů pro prodej. Zatím se to nedaří a ani se nezdá, že by se něco mělo změnit,“ podotýká Janulková.



Několik měsíců se Miklík snaží udat i hotelový zámeček za 50 milionů ve Znojmě. „Nemyslím si, že se kupec v dohledné době objeví. Kupovat dneska může jenom ten, kdo má hotovost či nemovitost k zastavení ve stejné hodnotě. Banky považují koupi hotelu za rizikovou investici, protože takový byznys aktuálně není rentabilní. A úvěry i hypotéky jen těžko schvalují. Je téměř nemožné je získat,“ tvrdí makléř.

Kupující i prodávající se tak točí v kruhu. A investovat mohou jen ti, kteří nepotřebují, aby jim čerstvě zakoupená nemovitost ihned vydělávala.



„Kupovat teď budou podnikatelé, kteří jsou buď velcí optimisté a věří, že k rozvolnění a zotavení turistického sektoru dojde záhy. Nebo ti, kteří chtějí budovy přestavět na jiné využití. Jenže to je vždycky velký risk,“ upozorňuje Kovanda.

Koupě penzionu se vyplatí, když je místo atraktivní

Že je byznys s ubytovacími objekty náročný a plný riskantních kroků, přiznává i Zdeňka Krátká ze společnosti ReMax. Ale každá nabídka má podle ní nakonec svého kupce. „Aktuálně jednám se zájemcem o hotel za šedesát milionů. A na další mám poptávky,“ dokládá.

Přesto podle ní není omezení turistického ruchu tím jediným důvodem, proč se penziony nyní nabízejí. Všímá si toho, že v poslední době dochází u hoteliérů ke generační obměně.

„Pokud se na mě lidé obrátí, často už jsou důchodového věku a pomyslné žezlo není komu předat. Zatímco rodiče budovali desítky let byznys, děti chtějí dělat ten svůj, nebo se rozletěly po světě. Dalším běžným důvodem bývá více majitelů a čas ukáže, že chtějí jít jinou cestou,“ nastiňuje Krátká, která pracuje na Břeclavsku.

Ostatně oblast Pálavy či okolí Vranovské přehrady se řadí k nejatraktivnějším lokalitám. A právě na budoucí návštěvnost místa by měli zájemci podle ekonoma Petra Pelce z investiční společnosti Cyrrus pamatovat při koupi především.

„Rozhodně se nedá říct, že vlastnit jakýkoli hotel by mělo do budoucna velký efekt. Špatně to vypadá třeba s malými penzionky, které fungovaly pro návštěvníky brněnské Grand Prix. Ty si nejspíš turisté nenajdou, takže i kupující se budou hledat těžko,“ poznamenává Pelc.