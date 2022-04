Místo zemědělské půdy průmyslové haly, obce od D1 si stěžují marně

Až 70 tisíc metrů čtverečních bude mít nový průmyslový komplex, který vyroste u Holubic. Areál zabere ornou půdu, na níž až donedávna hospodařili soukromí zemědělci. V územním plánu ji však zastupitelé v minulosti vymezili jako plochu určenou pro průmysl.

Holubice, obec se zhruba 1 500 obyvateli, leží v těsné blízkosti dálnice D1. Logistický park zde developerská společnost GLP začala budovat už před několika měsíci. Na místě se tak už intenzivně pracuje. „Počítáme s tím, že prostory předáme prvním zájemcům už v srpnu,“ komentuje mluvčí GLP Jan Hlaváč.

Výstavba parku je rozdělena do tří etap. „První areál bude dostavěn do konce letošního roku, zbytek do konce roku 2024. První fáze výstavby bude stát zhruba 400 milionů korun, dohromady to bude více než miliarda,“ objasňuje Hlaváč.

Víceúčelové plochy mají sloužit pro logistiku, lehkou průmyslovou výrobu i jako moderní kancelářské prostory. Konkrétní nájemce zatím společnost představit nechce, podle Hlaváče je však o prostory velký zájem.

„Předpokládáme, že vznikne až 700 pracovních míst. Přesný počet se bude odvíjet od toho, jaké firmy si prostory nakonec pronajmou,“ vysvětluje mluvčí s tím, že místním podnikatelům a obyvatelům nabídne park příležitosti pro podnikání a získání zaměstnání.

Bylo to v územním plánu

Vedení okolních obcí však nově vznikající projekt nevidí tak optimisticky. „V územním plánu z roku 2003 byla tato plocha vyčleněna pro průmyslovou zónu, aniž by se zkoumal dopad, který to bude mít. Developer skoupil dohromady všechny soukromé pozemky, které sloužily jako zemědělská půda. Město vlastnilo pouze polní cestu, kterou společnosti nakonec odprodalo,“ vysvětluje místostarostka Holubic Ilona Marinčová (nez.) s tím, že projekt se řeší už mnoho let, v průběhu času se pouze měnili vlastníci. „Bohužel tomu už nešlo zabránit. My jsme už museli dodržet územní plán a ctít dohodu,“ sděluje Marinčová.

Holubičtí se obávají především zhoršení dopravní situace, kterou způsobí automobily zajíždějící do průmyslového parku.

„Developer má upravit křižovatku, která je na cestě do parku, ovšem i tak máme velké obavy. Zácpy bývají na silnici už teď a napojení parku je velmi nešťastné, auta totiž musí sjet z dálnice do Holubic, tam obkroužit pod mostem a až poté mohou pokračovat,“ vyjmenovává místostarostka s tím, že si se společností obec vyjednala určité podmínky, které budou alespoň trochu kompenzovat vzniklou dopravní situaci.

„Museli jsme dvojnásobně zvýšit kapacitu čistírny vod, která už pro naši obec nestačila. Developer slíbil, že nám zpětně přispěje na její financování,“ dodává Marinčová.

S pracovními příležitostmi pro místní lidi to také nevidí růžově. „Máme velmi vysokou zaměstnanost, navíc se obávám přísunu zahraničních dělníků,“ podotýká.

S Marinčovou souhlasí i starosta nedaleké Tvarožné Petr Buchta (za KDU-ČSL), kterému se nový projekt také nelíbí. „Radši bychom byli pro občanskou výstavbu. Napojení areálu na silniční komunikace je velmi špatné. Z dálnice se musí sjet buďto do Holubic, nebo u benzinové pumpy Rohlenka, kde o zvýšenou dopravní situaci rozhodně nestojíme. S místy pro naše občany nepočítám. Většina jich jezdí pracovat do Brna,“ oznamuje.

Rozbitá silnice? Opravíme

Nedostatečnou dopravní infrastrukturou argumentuje i znepokojený starosta Pozořic Aleš Krč (nez.).

„Nemyslím si, že rozhodnutí stavebního úřadu ve Slavkově, který to povolil, bylo správné. My jsme podávali námitky, ale nebylo nám to nic platné. Denně má projet do parku až 800 kamionů a nákladních aut. Park bude mít obrovský dopad na krajinu, která by se měla zachovat, když pohlédneme i na to, že je to památeční místo slavkovského bojiště,“ poznamenává Krč s tím, že silnice od Pozořic do Holubic je navíc v katastrofálním stavu.

Právě část této silnice slibuje developer opravit. „Starý povrch se odstraní a vybuduje se nová komunikace. Práce začnou tento týden,“ uvádí mluvčí GLP s tím, že sjezd z dálnice přes Holubice se však měnit nebude.

Starostové kritizují také zábor zemědělské půdy. „My se potřebujeme uživit a nepotřebujeme velké byznysové komplexy. Orná půda nepřibývá, ale naopak mizí,“ zoufá si Krč.

Podle šéfa ekologické organizace Děti Země Miroslava Patrika je už od 90. let obvyklé, že se kolem dálnic zabírá zemědělská půda. „Můžeme to vidět třeba na příkladu Pohořelic, Modřic a oblastí jižně od Brna. Bohužel je v Česku na zemědělskou půdu pohlíženo jako na bezcennou. Problém je v obcích, které si tento územní plán schválily, soukromník jen jedná podle územního plánu,“ krčí rameny Patrik.