Vyběhl na ulici a ubil ho dav. První oběť holokaustu v Brně má svůj kámen

Kameny připomínají vůbec první brněnskou oběť protižidovských nálad, dále nejstarší a nejmladší oběť holokaustu.

Onou první obětí je Pavel Drexler, prokurista, kterého zavraždili brněnští fašisté v srpnu 1939 během útoku na kavárnu Esplanade v Rooseveltově ulici.

Této události přihlížel i meziválečný redaktor Lidových novin Bedřich Golombek, který na ni později vzpomínal těmito slovy:

„V té chvíli vyběhl z kavárny starší šedovlasý Žid. Měl růžovou košili, byl bez kabátu, za ním vlály bílé šle, kalhoty měl vpředu rozepnuté a držel je sevřenou rukou, aby nespadly. Když vyběhl, propukl špalír v jásot a ti lidé, na pohled zcela slušní, zcela civilizovaní, se kterými byste za normálních dob byli bez ostychu mluvili, se rozpřahovali a dávali tomu starému muži celou silou pěstmi nebo dlaněmi mohutné zátylce nebo ho kopali. Běžel tou ulicí a ze všech stran se sypaly na něho rány. Nehlesl, ale najednou se svalil. Nevydal hlásky a byl mrtvý!“

Drexler byl zavražděn českými fašisty ještě dříve, než začali nacisté v protektorátu uskutečňovat řízený holokaust.

Další kámen byl věnován Rose Wacklerové, patrně nejstarší obyvatelce Brna, které bylo 95 let, když zemřela v Terezíně. Naopak nejmladší obětí je Felix Schlesinger. Jen roční dítko, které se narodilo židovským rodičům ještě v Brně, ale záhy po narození putoval on i jeho rodiče do transportu smrti.

„Letošní kameny zmizelých jsou opravdu výjimečné svým zaměřením na trojici osob, jejichž osud s sebou nese tragické prvenství. První, nejmladší i nejstarší obětí holokaustu chci ukázat, jak se nacistická ideologie neštítila vůbec ničeho při uplatňování protižidovských tendencí. Větší důkaz než vražda téměř stoleté osoby na jedné straně a ani ne ročního dítěte na straně druhé snad nemůže být,“ říká iniciátor pokládání kamenů Michal Doležel, který je zároveň krajským zastupitelem (TOP 09+Žít Brno).

Kameny se objevily v brněnských ulicích Bratislavská, Botanická a Mlýnská.