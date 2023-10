Fanoušci na hokeji v Brně překřičeli tryskáč, vytvořili rekord v hlučnosti

Rekord v návštěvnosti Univerzitní ligy ledního hokeje překonal zápas vysokoškoláků Masarykovy univerzity a VUT loni, kdy utkání vyprodalo brněnskou halu pro 7 700 diváků. Ve středu studenti a fanoušci obou škol pokořili další metu, s níž vstoupí do České knihy rekordů. Během druhé třetiny zápasu vytvořili ve znovu vyprodané hale rámus o síle 118 decibelů, čímž překonali o pět decibelů dosavadní držitele rekordu, rovněž hokejové fanoušky z Havířova.

„Atmosféra byla úžasná. Řekl bych, že to byl neskutečný zážitek pro nás pro všechny,“ řekl obdivně Štěpán Koukal, trenér mužstva VUT, které vyhrálo 3:1. „Pro nás, pro trenéry přišlo měření hluku v trochu nevhodný moment, v reklamní přestávce, kdy jsme chtěli hráčům dávat pokyny. To nešlo, neslyšeli jsme se navzájem, nedokázali jsme diváky překřičet. Ještě že máme tabulky, na které jsme pokyny nakreslili,“ usmíval se kouč.

Radost vítězného mužstva VUT

Pro Univerzitní hokejovou ligu jsou brněnské zápasy ozdobou a středa opět ukázala proč. Hokejový zápas se změnil v jednu velkou party, v show.

„Šlo o něco jiného než při extralize, na kterou v Brně taky chodím. Na Kometu jde člověk s tím, že chce výsledek, vítězství. Na univerzitním zápase by se lidé bavili, i kdyby to skončilo 0:0,“ popsal náladu v hledišti fanoušek Václav Básníček.

Příklady hlučnosti 92 dB Saxofon zblízka

102 dB Práh nepříjemnosti

116 dB Vzlet tryskáče

118 dB Fanoušci univerzit

120 dB Výstřel z děla

Diváky zabavil DJ, soutěžilo se v pití piva na rychlost, v jeden moment dokonce od stropu haly padaly krabičky s pizzou, zavěšené na malých padáčcích.

„Brno už několik let nastavuje novou laťku. My se do Brna jezdíme kochat a inspirovat. Hladí nás po duši, že náš produkt dokáže vypadat i takhle,“ smekl před organizačním týmem Vilém Franěk, marketingový pracovník a propagátor univerzitního hokeje. „Pro ligu je Brno příkladem. Pro show jsme ve středu jeli a show jsme dostali,“ řekl.

Uznal, že brněnské vysokoškolské prostředí podobným akcím, jako je zápas univerzit, nahrává. „Hůř se to dělá v Pardubicích, kde je studentů méně, nebo v Budějovicích, kde by byl jeden tým a neměl by proti komu hrát. Víme, že městská derby jsou nejlepší, a na to jsou vhodná dvě města, Brno a Praha,“ uvedl Franěk.

V jiném duchu než při extraligových zápasech se nesl i doprovodný program souboje univerzit.

Cílem Univerzitní hokejové ligy je do budoucna sportovní úroveň přiblížit té organizační. Nebude to snadné, laťka je vysoko.

Koukal, který zápasy mezi brněnskými univerzitami absolvoval dříve i jako hráč, vzestup této specifické akce sleduje.

„Nastoupil jsem v zápase za Lužánkami pod širým nebem, tehdy za Masarykovu univerzitu. To byl dokonce můj úplně poslední hokejový zápas v životě. Teď jsem trenérem VUT. Jde to hrozně nahoru, a to nejen přímo při hokeji v hale, ale i propagace na sociálních sítích je neskutečná,“ konstatoval Koukal.

Vilém Franěk @vildafranek Rondo naposledy co ho vidíte vcelku.



Masarykova univerzita vyrovnává na 1:1. https://t.co/Dv2HnSuJxR oblíbit odpovědět

Sám si nyní klade otázku, jaký bude pro jeho tým návrat do obvyklých podmínek vysokoškolské ligy. VUT hraje svoje zápasy na malém zimáčku v Kuřimi, a když přijde 200 diváků, je to úspěch.

„Ve vyprodané aréně jsem musel hráče krotit, aby se nenechali unést, aby hráli týmově, nesnažil se každý být hrdinou a utkání rozhodnout. Všechno bylo jiné, i vyšší teplota v hale, na jakou nejsme zvyklí. Příště to zase bude na chladnějším zimním stadionu, hráči se na ledě uslyší. Jsem na ten návrat do normálu zvědavý,“ pronesl.