Lidé odcházejí, dětí se rodí málo. Hodonínsko řeší, jak zastavit exodus

Nejde přitom jen o samotné město, vylidňuje se celé Hodonínsko. „Zatímco počet obyvatel Jihomoravského kraje se zvyšuje nepřetržitě již od roku 2003, v okrese Hodonín bylo bilanční zvýšení zaznamenáno naposledy v roce 1994,“ informuje Karel Adam z krajské správy Českého statistického úřadu v Brně.

Loni navíc v hodonínském okrese zaznamenali zdaleka nejvyšší úmrtnost z celého kraje, na tisíc obyvatel zde připadlo 14,3 zemřelých. Zatímco jinde smutnou statistiku vyrovnávají narozené děti a hlavně lidé, kteří se do kraje přistěhují, o Hodonínsku to neplatí. Loni tak počet jeho obyvatel klesl o 650 lidí.

Malý přírůstek dětí pozorují i v kyjovské porodnici. „Porodnost už pátým rokem klesá.

Loni se zde narodilo o 64 dětí méně než v roce 2020,“ sděluje mluvčí kyjovské nemocnice Filip Zdražil. Ta už třetí rok po sobě nepřekročila hranici tisícovky porodů za rok. Navíc tady maminky stárnou, loni bylo rodičkám průměrně 32 let.

Budují se domy i akvapark

Přestože se obecně hovoří o tom, že nejvíce lidí ubývá ve vesnicích, na Hodonínsku jsou na nelichotivých příčkách i větší města. Z posledního sčítání lidu vyplývá, že Hodonínu meziročně ubylo 246 obyvatel, což je po Znojmu na jihu Moravy nejvíc. V přepočtu na množství obyvatel na tom nejsou dobře ani Bzenec a Kyjov, kde loni ubylo zhruba čtrnáct lidí z tisícovky, hned za nimi v žebříčku následují Dubňany a Veselí nad Moravou.

„Kritici často tvrdí, že z Kyjova utíkají mladí lidé, na což bychom měli reagovat bytovou výstavbou. Myslím, že to děláme – podporujeme developery a současně zatraktivňujeme naše město investicemi, které soukromý sektor nikdy realizovat nebude,“ říká kyjovský místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých).

Z větších sídel jižní Moravy podle něj hlásí nárůst obyvatel pouze Rosice a Brno, všude jinde jejich počet klesá. „Například Kuřim přišla v posledním meziročním srovnání zhruba o 500 obyvatel, Kyjov o 176. My navíc nemáme výhodu metropole v bezprostřední blízkosti. Vývoj společnosti, transformace pracovního trhu, digitalizace, to všechno jsou faktory, které mladé lidi lákají do velkých měst. Je to prostě trend doby,“ podotýká Čmelík s tím, že Kyjov hledá dostupné způsoby, jak tento neblahý vývoj zastavit nebo aspoň zbrzdit.

Nejen mladé rodiny například podle něj potřebují ve městě dostatek vyžití, k čemuž má pomoct třeba budovaný akvapark.

Důležité jsou i nové možnosti pro bydlení. V Kyjově se plánuje výstavba v areálu bývalé mlékárny, ve Veselí nad Moravou má v příštích letech přibýt dalších čtyřicet domů za sídlištěm Hutník. Zázemí tu mají najít mladé rodiny, v blízkosti budoucích domů je ostatně mateřská i základní škola a chystá se tady nové hřiště. Pokračovat se bude i s výstavbou další části bytového projektu Nová tržnice, kde má během dvou let vzniknout dalších 24 bytů.

„Vysoká poptávka po všech termínech veřejných soutěží jak na byty, tak na pozemky nám potvrdila, že nabídka kvalitního bydlení v našem městě rozhodně má smysl. Mám velkou radost, že mezi vítěznými uchazeči jsou zejména mladí lidé, kteří chtějí ve Veselí zůstávat,“ popisuje starosta Petr Kolář (TOP 09).

Podpora podnikatelů

Hodonín zase s úbytkem obyvatel bojuje podporou podnikání. Ostatně právě nezaměstnanost je další bolístkou Hodonínska, kvůli které odtud lidé odcházejí. I když čísla jsou o něco pozitivnější než v předchozích letech, stále je tento okres spolu se Znojemskem v počtu pracovních příležitostí pozadu.

I proto tu v úterý Jihomoravský kraj otevřel první podnikatelské centrum na jižní Moravě, které má podpořit začínající a inovativní podnikatele mimo Brno. Cílem je rozvoj regionu a také eliminace nerovností mezi Brnem a dalšími městy kraje.

„Města Jihomoravského kraje proti Brnu obvykle nenabízejí příliš dobré možnosti pro podnikatelský rozvoj, inkubaci, vzdělávání a networking. I zde však žijí šikovní a podnikaví lidé, kteří chtějí zakládat a rozvíjet svoje firmy a startupy. Často odcházejí do Brna právě proto, že v krajském městě získají lepší možnosti pro rozvoj svého podnikání. Ty bychom jim přitom rádi nabídli i v dalších městech regionu,“ vysvětluje krajský radní Jiří Hlavenka (Piráti).

Hodonín, který o podporu podnikání projevil aktivní zájem, je v tomto ohledu první vlaštovkou. Další centra budou postupně zprovozněna v Boskovicích, Kyjově, Vyškově a Tišnově.

„V těchto obcích tak vznikne prostředí, v němž se budou moci lidé na začátku svého podnikání opřít o nezbytné know-how, podporu a nástroje. Zvýšíme konkurenceschopnost jednotlivých měst a zatraktivníme kraj pro nové firmy a podnikatele. Následkem toho vzniknou nová pracovní místa a lidé nebudou nuceni přesidlovat do jiných částí kraje,“ říká Hlavenka.