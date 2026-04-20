Soukmenovci SPD jdou do voleb v Brně vlastní cestou. Nechtěli nás, tvrdí

  13:48,  aktualizováno  13:48
Poslední čtyři roky chodily s hnutím SPD blízké menší strany do každých voleb ruku v ruce, aby zlepšily šanci na dobrý výsledek. Jenže tentokrát Trikolora, Svobodní a hnutí PRO do komunálních voleb v Brně staví vlastní kandidátku bez uskupení Tomia Okamury. Z toho, kdo dal komu košem, se obviňují navzájem.
Trikolora, Svobodní a hnutí PRO jdou do komunálních voleb v Brně v roce 2026 společně jako uskupení Brno naplno. Na snímku zleva Jiří Klein z Trikolory, Klára Liptáková z hnutí PRO, Milan Jirků a Ondřej Jurásek ze Svobodných. | foto: Marek OsouchMAFRA

Zatímco předsedkyně brněnské buňky SPD Lucie Šafránková, říká, že to byla tato trojice stran, která se rozhodla jít do voleb samostatně, jednička tohoto trojlístku a krajská zastupitelka za hnutí PRO Klára Liptáková naopak viní z krachu jednání SPD.

„Já sama jsem SPD oslovovala ke spolupráci, nejspíš bychom se i domluvili. Jenže nám bylo řečeno, že má SPD přetlak vlastních kandidátů,“ prohlásila Liptáková, která byla v letech 2014 až 2016 za KDU-ČSL náměstkyní brněnského primátora.

Trio stran tak jde vlastní cestou. Pro svou kandidátku s názvem „Brno naplno“ získalo i podporu Moravanů, kteří byli v brněnských komunálních volbách v roce 2022 rovněž součástí společného bloku v čele s SPD. Nově se k nim přidá i druhá strana s podobnou tematikou, a to Moravské zemské hnutí.

Strany v programu slibují mnohé věci zdarma. Chtějí bezplatné modré zóna pro rezidenty a zrušit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Liptáková tvrdí, že městská spalovna má dobré zisky.

Fakt je však takový, že město na odpadové hospodářství spalovně desítky milionů korun doplácí. „Městský rozpočet s příjmy přes 21 miliard by měl být schopen absorbovat tento výpadek způsobený zrušením poplatků,“ je přesvědčená lídryně.

Zatímco někdejší souputníci SPD už si vybrali kandidátku na primátorku, Okamurovo hnutí ještě jasno nemá. „Nyní se plně soustředíme na co nejlepší výsledek ve volbách a na prosazování svého programu v zájmu občanů města Brna,“ uvedla obecně Šafránková.

Podle místopředsedy brněnské organizace SPD a zastupitele Leoše Prokeše není možná spolupráce s některými subjekty stále zcela vyloučená. Žádný konkrétní však nezmínil. „Do termínu odevzdání kandidátních listin je stále dostatek času,“ podotkl

V brněnském zastupitelstvu aktuálně zasedá v opozičních lavicích pět politiků v barvách SPD. Jejich jediný bývalý kolega z jiné strany Petr Levíček se nejenže před pár měsíci rozešel s vlastní stranou, v jeho případě Trikolorou, ale dokonce přeběhl ke koalici a dnes podporuje vedení města.

Lídři pro komunální volby v Brně

  • Společně (ODS+TOP 09): Kamila Zlatušková
  • Lidovci a Starostové: Jakub Hruška
  • Koalice TU (Piráti, Fakt Brno, GEN): Adam Zemek
  • Motoristé sobě: Tomáš Kratochvíl
  • Zelení: Natálie Vencovská
  • Nové Brno: Michal Sedláček
  • Za Lužánky: Jana Janulíková
  • Brno naplno (Trikolora, Svobodní, PRO s podporou Moravanů a Moravského zemského hnutí): Klára Liptáková
  • SPD: zatím neohlášen
  • ANO: zatím neohlášen
  • Brno klidem (bývalí členové ANO): zatím neohlášen
