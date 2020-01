Jihomoravská ANO řeší, co s hejtmanem Šimkem. Nabídku na Senát odmítl

Petr Vokřál se svou pozici rozhodl ještě víc upevnit, když Bohumila Šimka navrhl jako kandidáta ANO za Brno do Senátu. Podle některých straníků proto, aby se ho tak elegantně „zbavil“. Mezi oběma politiky totiž zavládl v řadě témat názorový nesoulad, který byl vidět třeba při jednání o téměř sedmimiliardovém nákupu vlaků.

Jenže Šimek se vzepřel a o své další působení ve vedení kraje chce bojovat. Kandidaturu do Senátu odmítl, přestože ji minulý týden na jednání brněnského ANO podpořilo 93 ze 126 přítomných členů.

„Velmi mě taková podpora těší, ale vždy jsem deklaroval, že primárně chci pokračovat v práci pro kraj,“ řekl MF DNES Šimek.

Na dotaz, zda by to i nadále mělo být v hejtmanské funkci, odpověděl, že o tom definitivně rozhodne únorový krajský sněm ANO. Zároveň přiznal, že s Vokřálem má na některé záležitosti jiný pohled.

„Rozdílné názory neznamenají rozkol. Pokud bude zvolen lídrem, podpořím ho,“ mírní však Šimek vzájemné rozepře.

Vokřál nepopírá, že hejtmanovi boj o Senát nabídl. „Líbilo se mi to, protože Bohumil Šimek je výraznou osobností. Ještě v pondělí odpoledne před jednáním brněnského ANO mi říkal, že chce kandidovat. Nevím, proč den nato změnil názor, je to jeho rozhodnutí,“ uvedl Vokřál.

Zároveň i on popírá vyostřené spory. „Za tři roky, co je ANO v krajské koalici, si vzpomínám jenom na neshodu ohledně nákupu vlaků. Jinak si nepamatuji, že bychom hlasovali proti sobě,“ tvrdí exprimátor.

ANO je rozdělené na příznivce Vokřála a Šimka

Podle informací MF DNES však oba politici měli zpočátku jiný pohled například i na nákup poloviny akcií Technologického parku v Brně za půl miliardy, který nakonec krajské zastupitelstvo nepodpořilo.

„Přece nebudou před volbami přiznávat, že to mezi nimi skřípe, zvlášť když pravděpodobně půjde o jedničku a dvojku kandidátky. Ale rozepře jsou mezi nimi cítit. A tak se vytvořila dvě křídla i na samotném kraji, kde část našich politiků stojí názorově za Vokřálem a druhá za Šimkem. A jak by se tato situace do budoucna dala vyřešit? Přece když pošleme Šimka do Senátu, o což se Vokřál pokusil,“ shrnul situaci vlivný člen brněnského ANO, který si nepřál být jmenován.

Podle předsedkyně brněnské buňky a starostky Králova Pole Karin Karasové je velmi pravděpodobné, že se jasnou jedničkou kandidátky ANO stane Vokřál. Ten se přitom o dění na kraji začal intenzivně zajímat až poté, co po komunálních volbách na podzim 2018 vypadlo hnutí z koalice v Brně.

Rázem se stal předsedou klubu krajských zastupitelů za ANO a začal vyjednávat o klíčových investicích, třeba o stavbě léčebného ústavu v Pasohlávkách nebo již zmiňované koupi akcií Technologického parku. A dál se angažuje i v zachování motocyklové Velké ceny Brna.

Šimek je pro některé oponenty přijatelnější než Vokřál

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity nebývá ANO v senátních volbách příliš úspěšné. Nabídnout proto jako kandidáta hejtmana, byť ne dominantního, dává smysl.

„Co se týče krajských voleb, tak kandidátka ve složení první Vokřál a druhý Šimek může fungovat. Taková kombinace nevypadá vůbec špatně. Vokřál je známá osobnost, Šimek zase není spojený s žádnou vyloženě negativní kauzou. Jejich případné neshody však musí upozadit, neměly by se dostávat na veřejnost,“ míní politolog.

A dodává, že když ANO uspěje v krajských volbách, bude mít na základě dosavadních zkušeností hlavní slovo jednoznačně Vokřál a Šimek se stáhne do ústraní.

Nápad poslat současného hejtmana do Senátu nepřekvapil ani některé zastupitele z jiných politických stran. Rozdílné názory jsou podle nich nepřehlédnutelné.

„Pamatuji si, že v otázce nákupu krajských vlaků to bylo nejzřetelnější. Šimek byl pro, ale bývalý brněnský primátor chtěl transakci zastavit, což hejtmana hrozně naštvalo a bral to jako palbu do vlastních řad,“ zavzpomínal krajský zastupitel Jiří Hlavenka (Zelení a Piráti).

Podle dalšího zastupitele, který si nepřál být jmenován, se navíc již nyní debatuje o složení případné koalice po volbách.

„A část kolegů z naší strany si dovede představit spolupráci spíše se Šimkem, který není tak průbojný. S Vokřálem, který je zkušeným manažerem a má tah na bránu, by to bylo těžší. Ale i tohle je v politice potřeba,“ uzavřel politik.