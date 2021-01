Značka ANO už je pálí, brněnští zastupitelé raději vystupují jako nezávislí

Ještě před dvěma a půl lety bojovali v barvách ANO o přízeň voličů v komunálních volbách v Brně. A vyhráli, i když koalici nakonec složily jiné strany. Ostatně jižní Morava hnutí Andreje Babiše pravidelně generovala velmi zajímavá a také v celostátní politice úspěšná jména.

Jenže teď je značka, která je vynesla na výsluní, pro značnou část politiků pod hlavičkou ANO v kraji spíše přítěží. Rozhodli se jí tak zbavit a přeměnit se v „nezávislé“.

Se zrušením brněnské organizace hnutí loni v červnu, jímž vyvrcholily hádky kvůli korupční kauze Stoka, byli všichni zdejší členové, včetně zastupitelů, z ANO vyhozeni. Jenže do obnovované buňky v Brně, kterou se ANO snaží znovu založit, se zaběhlí politici nijak nehrnou.

Vrátit se nechtějí poslanci Pavel Staněk či Rostislav Vyzula, kteří o členství taktéž přišli, stejně tak brněnský exprimátor Petr Vokřál, jenž se s hnutím definitivně rozešel.

Už to nedokážu obhajovat, říká zastupitel

A od ANO se odvrací i další tváře, které chtějí vymazat, že s ním kdy měly cokoli společného.

„Jsem už tím vším unavený a otrávený, někteří lidé mají potřebu pořád do mě šít, už mě to nebaví. Také v návaznosti na celostátní situaci a chaos, který se děje kolem vládních opatření, už nemám důvod do hnutí vstupovat. Před svými blízkými už dokážu tyto kroky jen těžko obhajovat,“ podotýká David Aleš, místostarosta městské části Brno-sever a brněnský zastupitel.

Ještě loni na podzim, kdy se zastupitelé ANO rozštěpili a část členů kolem Vokřála vytvořila samostatný „klub nezávislých“, přitom mluvil o tom, že chce nadále reprezentovat značku hnutí, za něž kandidoval ve volbách. I proto se chtěl do ANO vrátit, nakonec si ale vše rozmyslel a přihlášku stáhl.

Nedávno pak společně s pěticí dalších zastupitelů, kteří zůstali v původním klubu ANO, z jeho záhlaví vymazal také název Babišova hnutí.



„Učinili jsme tak po důkladném zvážení a s ohledem na současnou situaci. Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není člen hnutí ANO, nemá podanou přihlášku ani ji nehodlá podat, budeme pokračovat v práci pod názvem Nezávislí zastupitelé pro Brno,“ stojí v prohlášení klubu.

Noví „nezávislí“ se od Babiše odstřihli dokonce rázněji než Vokřálova skupina, jejíž členové sice návrat do ANO nevyloučili, ale moc se jim tam nechce. V hnutí jsou zatím tři a další tři si přihlášku podali. Zbývající šestice na dotazy reaguje odmítavě či odpověď odbývá slovy, že to neřeší.

Kandidátku by mohla vést Schillerová

Že se obnova brněnské buňky nedaří, přiznává i krajský předseda ANO Lubomír Wenzl. V půli prosince chtěl mít do měsíce buňku obnovenou, jenže to se nestalo. „Je to fakt a netěší mě to,“ shrnuje.

Do hnutí se totiž zatím vrátilo pouze pět lidí. „Na založení buňky by sice pět lidí stačilo, ale v Brně je potřeba více. Nebylo by to tak rozumné ani šťastné,“ doplňuje s tím, že rozštěpení a přejmenování zastupitelského klubu ANO, kterým se hnutí definitivně ztratilo z politické mapy Brna, se mu ani trochu nelíbí.

O přijetí dalších tváří mluví „v řádu dní“, stejně jako brněnský zastupitel a místostarosta Řečkovic René Černý, jenž je jedním ze znovupřijatých členů ANO v Brně. Jenže přijetí závisí na jednání celostátního předsednictva, které tento týden nezasedá a zatím není známé ani jakékoli jiné datum jednání.

Hnutí tak v kraji poztrácelo známé osobnosti a nejspíš přijde i o ty méně viditelné, což mu bude komplikovat sestavení krajské kandidátky do sněmovních voleb.

Hlavními tvářemi ANO z jihu Moravy jsou tak paradoxně nestraničtí ministři Jan Blatný, Robert Plaga a Alena Schillerová, přičemž právě šéfka státní kasy nedávno oznámila, že je připravena krajskou kandidátku vést.

„Pokud tu nabídku dostanu, bezpochyby ji přijmu,“ prohlásila Schillerová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Blatný už před časem kandidaturu vyloučil, Plaga tuto možnost zatím nekomentoval.