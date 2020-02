Zbrojnice je prázdná už sedm let, opravu komplikuje nestabilní podloží

Nákladnou rekonstrukci, jež podle odhadů vyjde až na 70 milionů korun, ale komplikuje podloží. Projekt se tak musí přepracovat. Zbrojnice z roku 1910 je prázdná už sedmým rokem.



A i když mají Mikulovští o jejím využití jasno, záměr komplikují nejen obří náklady. „Při průzkumu podloží se ukázalo, že se tady nachází zvodnělé jíly,“ vysvětluje starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).

O komplikovaném podloží se podle něj vědělo už dřív, nicméně tehdy se nepředpokládalo, že se bude kopat do takové hloubky. Stavební normy a také potřeby knihovny a galerie ale projekt nafoukly.



„Potřebovali bychom jít ještě o jedno podlaží níže, tam umístit takzvanou šedou vanu,“ popisuje starosta technologii, která by do stavby nepropustila vodu. Jenže ta by mohla navýšit už tak vysoký rozpočet o dalších dvacet milionů.



Kvůli oddálení město nebude moci využít dotace

Podle starosty teď projekční kanceláře hledají řešení, jak se prohlubování stavby vyhnout. Podle všeho na úkor potřeb knihovny a galerie. „Všichni budeme muset ze svých představ a vizí ubrat,“ míní Koštial.

Právě kvůli tomu, že projekt se musí přepracovat, se oddaluje také hledání způsobu, jakým se stavba bude financovat. Dokud město nebude mít podklady hotové, nemůže pro rekonstrukci zbrojnice začít hledat dotační zdroje. Bez nich se přitom jednoznačně neobejde.

Budova na okraji památkové zóny dělá vedení města těžkou hlavu už řadu let. Kolem jejího využití byly rozbroje už ve chvíli, kdy se z ní vystěhovali hasiči. V Mikulově se kvůli tomu dokonce konalo místní referendum, které však kvůli nízké účasti nebylo platné.

Další kritika přišla ve chvíli, kdy se město rozhodlo využít návrhy na přestavbu, které vypracovaly jako své závěrečné práce diplomantky Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Jednu ze studentských prací vedení Mikulova vybralo pro další rozpracování včetně projektové dokumentace.