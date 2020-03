Sen o hokejovém mistrovství se rozplývá, nová hala zůstává v nedohlednu

Atletický stánek nebude, stát na něj chce dát málo Těsně před dokončením je příprava stavby atletické haly v bohunickém kampusu. Za pár týdnů na ni bude pravomocné stavební povolení, jenže peníze už ne. Národní sportovní agentura (NSA) na ni plánuje vyčlenit sice 150 milionů, podle vedení Brna je to však málo.



Právě na výši spolufinancování se přišla zeptat minulý týden na roadshow NSA brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Částka 150 milionů pro nás není řešením, protože pokud tuto sumu dá stát a dalších sto přislíbil Jihomoravský kraj, tak zbývající částka není v silách města Brna,“ uvedla primátorka. Celková suma se totiž z původní zhruba půl miliardy, kdy se hala začala plánovat, vyšplhala na 850 milionů. Brno by tak ze svého muselo zaplatit 600 milionů, tedy více, než jaká byla celková cena na začátku. „My bychom potřebovali od státu tak 300 až 400 milionů,“ doplnil primátorku její náměstek Robert Kerndl (ODS). Jinak podle něj hala nevyroste. Podle předsedy NSA Milana Hniličky má stát atletickou halu v kolonce projektů krajského významu, na něž chce maximální částku zastropovat právě na 150 milionech. „Musíme zachovat míru stejné podpory pro všechny regiony,“ řekl Hnilička v reakci na ujištění primátorky, že hala je takřka připravená ke stavbě. „Uvědomuji si, že je to pro vás složitá situace, já vám ale nedokážu odpovědět jinak,“ řekl Vaňkové.Třípatrová aréna, kterou by využívali atleti z celého kraje, tak zůstane jen na papíře. (mos)