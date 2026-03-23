Na mistrák přišlo devět tisíc lidí naposledy před dvaceti lety – konkrétně na remízovou bitvu Zbrojovky se Spartou (1:1). To už bylo na nehostinném městském stadionu Srbská v Králově Poli. Od té doby ani ťuk. Až teď – minulé pondělí při druholigovém brněnském fotbalovém derby.
Je to dosavadní vrchol nebývalého boomu, který nastal po příchodu dvou miliardářů do brněnského fotbalu. Brzy to bude rok, co koupil Zbrojovku zakladatel algoritmické technologické skupiny a bývalý triatlonista Vojtěch Kačena. Podnikatel s vizí nejen vrátit ji mezi elitu, ale také postavit nový stadion, a to rovnou na legendárním místě za Lužánkami, navíc dokonce za své.
Pro fanoušky se stal Spasitelem a jeho smělé plány doslova náboženstvím. Není divu, na zmrtvýchvstání Zbrojovky mu stačilo jen pár měsíců. Nový profi management angažoval věhlasného trenéra, nakupuje hráče za částky, nad nimiž blednou závistí i mnohé prvoligové kluby, a Zbrojovka opravdu neochvějně míří za postupem.
Nekritický obdiv k věrozvěstovi lepších fotbalových časů ale už dostal i první trhlinu – a ne jen tak ledajakou. Jako by toho na brněnské fandy nebylo v posledních letech se všemi těmi morovými ranami v podobě nadějí, zvratů, zklamání a bizarních postaviček motajících se kolem jejich milovaného klubu už dost… Ukázalo se totiž, že Spasitel řeší vážný problém – čelí obžalobě a hrozí mu až 10 let vězení.
Vlastníka fotbalové Zbrojovky, který má s klubem velké plány, soudí v Lotyšsku
Soud probíhá v Lotyšsku, jde o mimořádně složitý případ a nikdo v Česku mu pořádně nerozumí. Kačena hlásí, že je čistý jako lilium. Problém v podobě údajného zapojení do pokusu organizované zločinecké skupiny o nezákonné ovládnutí tamní farmaceutické firmy je ale stále přítomen. A bůhsuď, jak by to s celou Zbrojovkou bylo, kdyby lotyšská justice napsala z pohledu brněnského fotbalu ten nejčernější scénář.
Druhým miliardářem v brněnském fotbale je Igor Fait, Brňák a majitel investiční skupiny. Ten chtěl původně Zbrojovku také, ale Kačena mu ji vyfoukl. Fait nelenil a koupil si obratem brněnskou „dvojku“ – SK Líšeň. Zlí jazykové tvrdí, že to bylo natruc. Ať je to, jak je to, odstartovalo to v Brně nadmíru zábavné hvězdné války.
Líšeň se mění na Artis Brno. Klub potvrdil změnu názvu a přestěhování
Ani u Faita však není zdaleka vše růžové. Hned začátek jeho fotbalového angažmá vzbudil nevoli. Téměř rodinný klub z okraje Brna, jehož příznivci se rekrutovali z místních starousedlíků, po ovládnutí přejmenoval a přestěhoval na dosud zbrojovácký stadion v Králově Poli. Jednoduše ho vykořenil, až to pěkné nebylo. Přestože původní extrémní nechuť po roce částečně vyvanula, stíny na duších zůstaly a fanoušky hledá nový Artis Brno jen hodně složitě.
A propos Artis – ten název v sobě skrývá konkrétní Faitovu symboliku. Jako známý mecenáš umění si při představování nové identity klubu pohrál s významem „Art is“, tedy česky „Umění je“. A teď se mu ta umělecká linka vrací jako bumerang.
Slavný hudební klub ještě neotevřel a už řeší spory. Brojí proti němu miliardář
Nedávno totiž vyhlásil válku tradičnímu brněnskému hudebnímu klubu Melodka. Ten tak dlouho hledal nové zázemí, až ho našel v historickém objektu, který jako na potvoru stojí v cestě Faitovým byznysovým plánům. I tento objekt chtěl Fait koupit, i tady stejně jako u Zbrojovky neuspěl. Majitelka dala před bambiliony přednost kultuře. Klub už otevřel, na nové adrese funguje dva týdny, ale spor s Faitem zdaleka nekončí. Chce se zvolat: „Art is Melodka, pane Faite. Ne hotel, restaurace a wellness pro VIP.“