Opomíjený multivědec založil v Brně první observatoř, proslul výpočty zatmění

Narodil se v roce 1780 ve Slezsku v Budišově nad Budišovkou. Působil jako učitel matematiky a fyziky na gymnáziu v Mikulově a poté jako profesor v Brně na nově otevřeném biskupském alumnátu, neboli ústavu pro výchovu a vzdělání katolického duchovenstva.

Halaška byl z řádu piaristů, což mu pomohlo v jeho bádání po obloze. Astronomové se totiž v té době Brnu vyhýbali, jelikož zde chyběla univerzita, a tak se mu pro jeho výzkumy stal základnou právě klášter.

Jeho vášeň pro vědu vedla k vybudování první brněnské astronomické observatoře.

„Zřídil si zde pozorovatelnu s velmi slušnými přístroji, bohužel dodnes není jasné, kde se nacházela. Věnoval se ale také meteorologii. Tyto jevy pozoroval v bývalém filosofickém ústavu na rohu Minoritské a Orlí a zápisy se dochovaly dodnes,“ přibližuje ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

V Brně strávil Halaška jen šest let, byl však velmi činný. „Pro brněnský meteorologický spolek navrhoval a sestrojoval několik přístrojů, zaznamenal několik pozorování slunečních skvrn a než odešel, vydal knížku pro mladé astronomy Stručný průvodce znalostí souhvězdí,“ popisuje Dušek.

V Brně také Halaška stvořil publikaci popisující většinu zatmění Slunce do roku 1860 a sestrojil mapy jejich průběhu v Evropě s detailním pohledem z Brna, za kterou dostal ocenění až z Dánska. V rozšířené verzi pak předpověděl zatmění na padesát let dopředu, to vše pomocí ručních výpočtů a vlastních grafických metod.

Poté odešel do Prahy, kde byla jeho akademická činnost zdaleka nejplodnější. Byl profesorem fyziky a dokonce se stal univerzitním rektorem. Svou pozorovatelnu v Novém městě měl tehdy stejně dobře vybavenou jako pražské Klementinum, udržoval styky s řadou předních vědců Evropy a spolupracoval na kolektivních projektech v Anglii a Prusku. Byl také jmenován vládním radou a řídil školy po celé rakouské monarchii.

Zároveň napsal mnoho vědeckých publikací z experimentální fyziky, optiky nebo třeba magnetismu. Univerzitním rektorem byl také ve Vídni, ale ani tak na Brno nezapomněl, díky němu zde vznikl nový fyzikální kabinet.

„Kassián Halaška je jeden z mnoha zapomenutých českých astronomů. V Brně určitě zanechal stopu. Bohužel žádný z jeho přístrojů není dochovaný, sám bych se o něm rád dozvěděl víc,“ uzavírá Dušek.