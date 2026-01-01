náhledy
Takto zachytil fotograf fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně v březnu 2026. Ze sedaček roste mech.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na stav stadionu a zázemí upozornili na společné tiskové konferenci 11. března 2026 zástupci obou brněnských druholigových klubů, usilujících o postup mezi elitu. Na snímku generální ředitelé Jan Mynář a Petr Kuba.
Na stav stadionu a zázemí upozornili na společné tiskové konferenci 11. března 2026 zástupci obou brněnských druholigových klubů, usilujících o postup mezi elitu. Na snímku generální ředitel Artisu Petr Kuba.
Na stav stadionu a zázemí upozornili na společné tiskové konferenci 11. března 2026 zástupci obou brněnských druholigových klubů, usilujících o postup mezi elitu. Na snímku generální ředitel a předseda představenstva Zbrojovky Jan Mynář.
