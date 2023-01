Místo sportovišť mohou v Brně za Lužánkami vyrůst byty, naznačují politici

Debaty, co s lokalitou dál, odstartovalo podzimní pravomocné vítězství Brna v soudním sporu ohledně vlastnictví cest a dalších zpevněných ploch na jinak městských pozemcích.

Už tehdy brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) prohlásila, že si nemyslí, že by tam vyrostl moderní fotbalový stadion, který politici včetně stávajících v minulosti slibovali.

„Mám za to, že tato lokalita už není vhodná ke sportovním stavbám tak velkého rozsahu, jako tomu bylo v minulosti. Nese to s sebou požadavky na dobrou dopravní dostupnost a ta už tady podle mého názoru nemůže být dostatečně zabezpečena,“ řekla Vaňková.

Úvahy brněnských politiků směřují k tomu, že by lokalita nemusela dál sloužit sportu, jak se ještě před lety uvažovalo. Ostatně nová hokejová aréna se plánuje u brněnského výstaviště, ze stavby fotbalového stadionu taky sešlo a město se bude soustředit na opravy toho stávajícího v Králově Poli.

„Je to možné, ale byla by to kombinace více možností využití,“ reagoval brněnský radní Petr Bořecký (ANO) na dotaz iDNES.cz, jestli se tu chystá rezidenční zástavba.

Druhý bazén i akvapark

Jinými slovy pravděpodobně by nešlo jen o byty, ale třeba i další doprovodnou občanskou, potažmo sportovní vybavenost. Stále tu je totiž v Brně jediný 50 metrů dlouhý plavecký bazén. K němu se teď dostavuje druhý o poloviční délce a do budoucna by v jeho sousedství měl vyrůst i venkovní akvapark.

„Vše se také odvine od koncepce sportu,“ doplnil radní, jenž je zodpovědný za územní plán a zejména zpracování toho nového. Právě v něm totiž nakonec lokalita za Lužánkami může získat jinou barvu a tím i zařazení do kategorie pro jiný druh zástavby.

Možné změny ve využití místa naznačil i radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09). „Ale ještě nic není definitivně rozhodnuto,“ dodal Aberl stejně jako Bořecký.

Někteří fanoušci fotbalové Zbrojovky ale už před časem začali sbírat podpisy pod petici právě proto, že se k nim dostalo, že se tu chystá takto zásadní proměna území.

„Ne další kanceláře, ne bytová korupce, ale nová sportoviště pro Zbrojovku, Kometu a mnoho dalších sportů pro všechny občany města a kraje. Vzkazujeme to politikům z našeho města, kteří již v zákulisí údajně dohodli jiný záměr jen pro pár vyvolených. My jim naopak chceme nahlas říci, že je to ostuda, že druhé největší město nedokázalo postavit od roku 1989 nové stadiony pro fotbal či hokej,“ stojí v internetové petici, která má aktuálně více než 600 podpisů.