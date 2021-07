Pro fotbalové fandy instalovali v zasažených obcích velkoplošné obrazovky

Parta nadšenců se totiž rozhodla, že jim do obcí nainstaluje velkoplošné obrazovky. „Od rána už se na všech čtyřech místech, tedy v Lužicích, Mikulčicích, Moravské Nově Vsi a Hruškách, velkoplošné obrazovky staví,“ řekl jeden z organizátorů akce Tomáš Hladík.

Nápad vzešel od psychologů, kteří na místě zasahují. „Když jsem po dvou dnech strávených v této oblasti jel domů autem, poslouchal jsem v rádiu, že se hraje fotbal a postoupili jsme. Řekl jsem si, že bychom lidem, kteří jsou odříznutí od informací, nemají televizi, elektřinu, mohli umožnit na chvíli se odpoutat od toho, co se jim stalo, a zprostředkovat jim jiný zážitek,“ popsal psycholog Hasičského záchranného sboru Marek Ženata.

Podotýká také, že práce psychologů není jen o pomoci jedinci, ale také o práci s komunitou. „Cílem je, aby se lidé sešli a po týdenní namáhavé práci a tragickém zážitku mysleli chvíli na něco jiného. Zároveň se tím posílí vzájemné vazby v komunitě,“ dodává Ženata, který zpočátku na místě působil jako hlavní koordinátor psychosociální péče.

Jeho kolega, policejní intervent Lukáš Lazecký, doplňuje, že je to snaha dát lidem jiskru naděje a možnost na chvíli se oprostit od dřiny, se kterou se už přes týden potýkají. „A to jak místním, tak dobrovolníkům, kteří na místo dorazili pomáhat a i na ně ta situace dopadá. Lidé budou moct po týdnu takzvaně vypnout a zaměřit se na jiné téma. A je to i nástroj, jak se mohou jiným způsobem dostavit a vyplavit emoce,“ vysvětlil Lazecký.

Akci jde podpořit finančně

Kdo by chtěl akci podpořit finančně, může přispět na účet obce Mikulčice 111084083/0300 a do poznámky napsat fotbal. Organizátoři potřebují vybrat 150 tisíc, které pokryjí náklady na vypůjčení čtyř velkoplošných obrazovek.

A zapojit se mohou i restaurace. „Hrušky si občerstvení zajišťují samy. Lužice zatím zjišťují, jestli si občerstvení zajistí, jelikož na místě je hospůdka. Ale sháníme stánky pro Moravskou Novou Ves a Mikulčice. Sledovat fotbal bez piva, to není ono, takže kdyby měla nějaká hospůdka zájem zajistit na místě občerstvení, pořád sháníme dva stánky,“ dodal Hladík.