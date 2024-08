Krásné góly, divácký rekord. Bohunice si pohárovou slávu i přes prohru užily

Divizní Tatran Bohunice si dal záležet o to víc, že premiérově hostil přímý přenos O 2 TV. A přestože v konfrontaci se slavným – i když aktuálně jen druholigovým – protivníkem utrpěli domácí porážku 2:6, byli spokojeni.

„Dali jsme dva góly, tak proč bychom nebyli? “ usmíval se Lubomír Němec, předseda Bohunic, hrajících čtvrtou nejvyšší soutěž. „Dopadlo to podle očekávání. Naše góly byly pěkné a za Zbrojovku dal dvě branky Luděk Pernica, který tady nedaleko dřív bydlel a chodil se na nás dívat. Znám ho velice dobře. Tři góly nám dal Roman Potočný, s tím se musíme smířit, že soupeř je úplně jinde než my,“ vyprávěl s nadhledem.

1328 diváků přilákal do Bohunic čtvrteční pohárový zápas domácího Tatranu proti Zbrojovce.

Sváteční pocit v něm umocnila především kulisa, jakou travnaté svahy kolem bohunického hřiště nepamatují. Do areálu, upraveného na 300 míst na sezení a zhruba 300 dalších na stání, se nahrnulo 1 328 diváků! Jde s přehledem o nejvyšší návštěvu v historii bohunického fotbalu, na běžné duely divize chodí diváků pětkrát méně.

„Pro nás to byla dobrá zkušenost, svátek,“ řekl Adam Krejčí, autor jednoho z dvou gólů Tatranu.

Nával fanoušků však způsobil mimo jiné dlouhé čekání u stánků s občerstvením, jichž mohlo být klidně dvakrát tolik, a pořád by zřejmě bylo koho obsluhovat.

Spokojeni byli nakonec oba

Další cvrkot si užili domácí funkcionáři. Desetičlenná parta musela na „den D“ zejména nachystat reklamní bannery odpovídající vysílání MOL Cupu v přímém přenosu, potřeba bylo vyklidit parkovací plochy pro televizní štáb a asistovat při stavbě lešení pro kameramany. Utkání snímaly čtyři kamery, v akci byl také dron.

Za pořádání utkání inkasovaly Bohunice od držitele marketingových práv společnosti STES jako kompenzaci 30 tisíc korun. Při počítání zisku ze vstupného a při zohlednění dalších nákladů, například na zvýšení počtu mobilních toalet a zesílení pořadatelské čety, věřil Němec ve vyrovnanou bilanci.

„Organizačně to byla největší fuška, co tady pamatujeme. Jsem rád, že to bez problémů zvládli i fanoušci Zbrojovky. Jestli mají nějaké výhrady vůči majiteli (Václavu Bartoňkovi) nebo vedení, tak to s Bohunicemi nesouvisí. Zbrojováci to pochopili a všechno proběhlo v klidu,“ ocenil přístup fanoušků hostí, kteří se většinu duelu spíš bavili mezi sebou a ani góly neslavili, činovník Němec.

Momentka z pohárového zápasu mezi Bohunicemi a Zbrojovkou Brno, z gólu Nikolaose Tipoase (číslo 18) se radují hráči Bohunic. (29. srpna 2024)

To domácí příznivci – kromě potlesku na úplném začátku duelu – výrazněji ožili až ve druhém poločase. Tehdy srdnatě bojující domácí jedenáctka začala stahovat manko 0:4 z prvního dějství a hlavně její druhý gól z kopačky Nikolaose Tipoase zpoza vápna byl výstavní.

Spokojeni nakonec odjížděli i hosté, jimž se povedl bezproblémový postup, což v ošidném MOL Cupu nebývá samozřejmostí.

„Po poločase to bylo 4:0, zažil jsem snad první poklidné pohárové utkání ve své kariéře,“ pousmál se jejich kouč Jaroslav Hynek. „Dotáhli jsme zápas do zdárného konce, protočili jsme všechny hráče, všechny parametry, se kterými jsme do toho šli, se podařily. Věřím, že těmi góly jsme potěšili i přítomné diváky,“ řekl.