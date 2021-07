Na jógové podložce z vás kulturista nevyroste, říká fitness trenérka

První akcí, kterou bylo možné navštívit v Brně po rozvolnění opatření, je výstava lidských těl Body Worlds. Klade velký důraz na zdravý životní styl, upozorňuje nejen na rizika způsobená kouřením, ale věnuje se také obezitě.

Ambasadorkou této akce se stala fitness trenérka Markéta Kovačová, mimo jiné mistryně Evropy v bikini fitness.

Myslíte si, že výstava Body Worlds může některým návštěvníkům otevřít oči a přinutit je, aby se třeba začali víc hýbat a jedli zdravě?

Jednoznačně ano. Výstava se nese v duchu úcty k lidskému tělu a je tam mnoho krásných sekcí, kdy si každý uvědomí, že by se o sebe měl opravdu více starat a mít se rád, ale taktéž tam narazíte na části, které ve vás zanechají specifický otisk provinění, jestliže si dostatečně neceníte svého zdraví.

Podle průzkumů Češi během pandemie koronaviru přibrali. Pozorujete to také?

Bohužel ano, česká populace tloustne a podrývá si tím své zdraví, což je absolutně nežádoucí v aktuální době covidové.

Vrací se lidé do fitness-center?

Pomalinku, ale naštěstí vracejí.

Jak se vám dařilo udržovat životosprávu a cvičit v době koronakrize? Když to řeknu bez obalu, nechtěla jsem jednou po několika měsících vyjít jako homo erectus z jeskyně. Ale vážně, co jiného vám zbude, než vytěžit maximum z toho mála, co máte, když ke všemu, kam směřovalo vaše dospívání, vzdělání, finance, vybudované profesní renomé, klientela – to vše bylo zakázané, k ničemu. Všichni jsme si hledali svoje cestičky a kličky a věřili jsme v lepší zítřky. Běhala jsem venku, chodila po horách, cvičila v obýváku a snažila se nepodlehnout potravinové nakupovací mánii, která byla jako jediná povolená.

Byla jste v kontaktu s klienty, i když byla zavřená fitness-centra? Měli zájem na sobě „makat“, přestože nemohli chodit cvičit, nebo to někteří vzdali?

Ano, byla. Mám úžasné klienty a máme přátelské vztahy, záleží mi na nich i mimo naše hodiny, tedy pro mě bylo důležité, aby byli v pohodě. Většina na sobě pracovala nadále a těch 20 procent, se kterými jsme se ještě neviděli, tak věřím, že se mi brzy vrátí.

Fitness trenérka Markéta Kováčová byla ambasadorkou výstavy Body Worlds na brněnském výstavišti.

Někteří fitness trenéři natáčeli různá cvičební videa, která si pak bylo možné koupit. Šla jste také touto cestou?

Online práce s klienty v oblasti sportu mi není příliš blízká, potřebuji své klienty vidět naživo a komunikovat s nimi, naslouchat jim a vnímat je. Prostřednictvím internetu to prostě není úplně ono. Nicméně tuším, že dřív nebo později se touto cestou budu muset naučit vydat.

Může vůbec cvičení doma, třeba v poslední době s oblíbenými posilovacími gumami, nahradit trénink v posilovně?

Záleží, k čemu má váš trénink cílit, ale určitě si můžete dobrý a kvalitní workout poskládat doma a stačí vám jen prostor, nicméně kulturista z vás na jógové podložce nevyroste. Posilovací gumy jsou podle mého názoru trošku přeceňované, ale je to dobrý doplněk k tréninku.

Co byste doporučila člověku, který se rozhodl začít cvičit a chce poprvé vyrazit do fitness-centra?

Je to super rozhodnutí, které v mnoha případech potřebuje odvahu, takže gratuluji. Chtěla bych těmto lidem říct, ať se určitě nebojí, že budou středem zájmu a všichni na ně budou zírat, ať už vypadají jakkoliv. Všichni chodíme na tato místa, abychom se cítili lépe, pracovali na tom, co nás trápí, nebo si jen odpočinuli od unavené mysli. Je to jedno, jak kdo vypadá, nejdůležitější je, že si pro sebe dovolí dopřát čas a péči.



V neposlední řadě bych se nebála oslovit trenéra. Každý se specializujeme na něco jiného a taky bychom si asi sami nevyvrtali zub, pokud nejsme zubaři. Investice do sebe samých, zejména po stránce zdravotní, jsou ty nejlepší, které můžete udělat.