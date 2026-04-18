„Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že muž je v bezvědomí a nedýchá. Okamžitě proto zahájili první pomoc a připravili automatizovaný externí defibrilátor AED. Přístroj však výboj nedoporučil, a tak pokračovali v nepřímé masáži srdce až do příjezdu zdravotníků. Zásah ale komplikoval stísněný prostor pokoje ubytovny, kde jsme první pomoc poskytovali,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Zdravotníci dorazili na místo během krátké doby a muži se podařilo obnovit životní funkce. Pak ho převezli do nemocnice k dalšímu ošetření.
Podle vyjádření přítelkyně měl muž krátce před kolapsem užít kombinaci alkoholu a fentanylu. „Právě fentanyl je mimořádně nebezpečná látka, jedná se o velmi silný syntetický opioid, který výrazně tlumí dýchání. V kombinaci s alkoholem se toto riziko ještě násobí a může velmi rychle vést k zástavě dechu a ohrožení života,“ upozornil Vala.
Policisté apelují na veřejnost, aby nepodceňovala rizika spojená s užíváním návykových látek, zejména jejich kombinací.