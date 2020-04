Díky státnímu oddlužení mohou fakultní nemocnice v Brně znovu investovat

Pomoc pro své nemocnice vyžaduje také kraj Šéf znojemské krajské nemocnice a bývalý ředitel FNUSA Martin Pavlík finanční injekci od státu chválí. „Svaté Anně to přeju, zaslouží si pomoc. Nedostala se do problémů svou vinou,“ konstatoval. Podle něj je ale nyní potřeba pomoci i krajským zařízením, protože v souvislosti s koronavirem také utrpěla velké ztráty. Musela třeba omezit plánované neakutní zákroky, ale také provoz ambulancí. „Už nyní počítáme ztráty v desítkách milionů a obávám se, že se mohou pohybovat až ve stovkách. Takřka všechny firmy zvýšily nákupní ceny svých výrobků, někdy až o sto procent. Pravděpodobně právě kvůli pandemii. Bavíme se například o operačních pláštích a podobně,“ nastínil Pavlík. Za březen a duben kraj odhaduje prozatím celkovou ztrátu v devíti svých nemocnicích na 300 milionů korun. „Sanovat velké fakultní nemocnice je za současné situace v zásadě v pořádku, i když se tak děje už poněkolikáté a za jejich ztráty rozhodně nemůže jen koronavirus. Ale chceme také finanční injekci do krajských nemocnic. Pokud by padly společně s městskými zařízeními, zahltí a zhroutí se i péče ve fakultních nemocnicích,“ zdůraznil krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO). S další mimořádnou investicí ale stát nepočítá. „Zřizovatel je zodpovědný za své nemocnice a jejich hospodaření. Tedy stát je zodpovědný za své nemocnice a kraje za své,“ komentovala podle ČTK kritiku ze strany krajů vedoucí tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Renata Povolná. Podle Vojty bude zásadní nová úhradová vyhláška, kterou ministerstvo připravuje. „Ta musí zajistit, aby současné rezervy zdravotních pojišťoven a navýšené příjmy za státní pojištěnce doputovaly i do nemocnic okresního typu a aby tak byl odvrácen jejich krach, který je nyní blíž než kdy předtím,“ varuje.