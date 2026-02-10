Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska

Dalo by se čekat, že se jako jihomoravský patriot pustí spíše do kvašení ovoce a výroby vína či pálenek, která je pro region typická. Jenže on se rozhodl kvasit zeleninu. „Ovoce kvasí každý, kvašená rajčata nedělá nikdo na světě,“ líčí oceněný podnikatel, který si dal za úkol naučit Čechy více jíst zeleninu.
Sám to plní, stejně tak jeho děti, které hodně jedí právě tu fermentovanou. Díky tomu, jak ji vyšperkoval, nad ní neohrnují nos. „To je takový umami tón, který zbožňují,“ popisuje muž, jenž je doma prakticky denně v kuchyni.
Své první pokusy se zálivkami z fermentovaných rajčat nejdříve zkoušel na rodině, té jeho produkty zachutnaly, a tak ji i zapojil do vzniku vůbec první výrobní várky. Když se zálivkou sklidil úspěch i na místní gastronomické akci v Břeclavi, rozhodl se založit firmu a rozjet výrobu ve velkém.
Do čtyř let chce miliardu tržeb
„V roce 2024 jsme měli 20 milionů tržeb, loni 90 milionů, letos chceme 250 milionů, příští rok půl miliardy a v roce 2030 být na jedné miliardě,“ neskrývá své ambiciózní plány zapálený byznysmen, který zaměstnává zhruba 55 lidí.
Daří se mu tak i přesto, že zálivku v lahvi o objemu zhruba jedné třetiny litru prodává za 157 korun. Dostává se mu tak i kritiky, že má své zboží příliš drahé.
„Lidé si zvykli, že dostanou v plastu za dvacet korun nějakou zálivku. Když se ale u něčeho takového podíváte na složení, je to voda, škrob, emulgátory, stabilizátory a k tomu nějaká umělá aromata. To logicky stojí dvacet korun, ale to já nemíním akceptovat. Pokud to má být ze základních surovin, bez chemie, tak to se musí zaplatit a naši zákazníci jsou ochotni to přijmout,“ říká muž, který má hlavu plnou nápadů na další druhy produktů.
Dneska téměř vše prodává přes e-shop nebo internetové obchody s potravinami. Letos chce ale proniknout i do řetězců, jako je Lidl, Billa, jedná i s Globusem.
Na rozdíl od své ženy, která v podniku pracuje, nemá Stráník v potravinářství vzdělání, naopak je vystudovaný strojní inženýr, který pracoval nejdříve v mladoboleslavské automobilce Škoda auto. Později působil v tomto sektoru v Japonsku, odkud si právě na jih Moravy přivezl inspiraci pro svůj dnešní byznys.
„Radim Stráník je příkladem moderního vizionáře, který se nebál opustit stabilní kariéru, aby do českých kuchyní přinesl japonskou inspiraci. Je fascinující vidět, jak se z rodinného projektu na zahradě v Břeclavi stává ambiciózní firma s globálním potenciálem,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
Stráník se společně s dalšími regionálními vítězi utká ve finále soutěže. Slavnostní vyhlášení se koná 3. března na galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Pokud by uspěl, zařadil by se po bok brněnského podnikatele Olivera Dlouhého s firmou Kiwi.com, který se dostal na vrchol v roce 2019, o rok dříve pak na nejvyšší stupeň vystoupala břeclavská společnost Alcaplast, dnes už přejmenovaná na Alcadrain.
Absolutní vítěz z České republiky pak bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.