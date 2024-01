S manželkou chtěl původně jen hračky pro dceru, nakonec si je vyrobil sám

Tehdy, v roce 2015, pracoval s počítači a viděl, jak moc moderní technologie děti ovlivňují. „Nepůsobilo to na mě vůbec dobře. Uvědomil jsem si, že hraní her a pasivní sledování mobilů je sice aktuální, ale vůbec není ideální. Cítil jsem, že musím do dětského světa dodat změnu,“ vypráví. Právě děti a dětství obecně byli jeho největší inspirací. Postupně přicházel na to, že podobné hračky pro malé by mohl chtít i někdo jiný.

Příběh roku Aleš Novotný se účastní soutěže EY Podnikatel roku a soutěží i o cenu čtenářů za nejlepší podnikatelský příběh. Hlasovat pro něj můžete v anketě ZDE

Jednou z prvních, které Aleš vyrobil a představil na trhu, byl set stolečku a židliček ve skandinávském designu. Zanedlouho se objevily i první objednávky. „Jednou mi žena řekla: Dnes dva sety, tak jdi natírat. Šel jsem do pracovny a natíral do půlnoci. Byl to skvělý pocit,“ popisuje výrobce hraček kořeny firmy Elisdesign pojmenované po jeho dceři Elišce.

Objednávky i nápady se kupily, Aleš objížděl stolárny a nacházel lidi, kteří byli zapáleni pro podobné nápady. Mezi následující hračky patřil dětský indiánský stan, houpací ovce, nebo jednotlivé kusy nábytku. Vše z dřeva.

Krom moderního designu se výroba zaměřuje i na učení. „Maria Montessori tvrdila, že v prvních šesti letech jsou ruce tím hlavním motorem rozvoje mysli. Tím se inspirujeme a zaměřujeme se jak na jemnou, tak na hrubou motoriku,“ popisuje Novotný. Jemnou motoriku, prsty, představuje například domeček Activity board, který v sobě má třicet vzdělávacích prvků najednou. Obsahuje šest edukativních desek a důmyslnou skrýš. „Montessori klade důraz na soustředění na hračku na daném stanovišti, což je ideální pro více dětí a větší prostory. My se soustředíme na domácnost, tam je místa méně. Sjednocujeme prvky do jednoho řešení a šetříme místo i peněženku. Dbáme i na to, aby hračka byla zábavná a měla styl,“ povídá.

Před čtyřmi lety se firma rozšířila na slovenský a maďarský trh, rok 2021 byl kvůli covidu velmi silný. V letošním lednu představí firma v Praze největší prodejnu s dřevěnými hračkami, kde si je budou zákazníci moci vyzkoušet.

Začátkem roku také spouští web v Německu a Chorvatsku. V druhé půli roku se Elisdesign rozšíří po Evropě vlastními e-shopy. Nabobtná také partnerský prodej, nově jsou hračky dostupné i na Rohlíku. „Naši budoucnost vidím velmi pozitivně i přes celoevropský pokles poptávky po hračkách kvůli napjatým rodinným rozpočtům. V krizi vidím příležitost, jak se zlepšit a zjistit, co dělat jinak, zároveň se vždy snažíme nabídnout něco nového,“ říká Novotný.